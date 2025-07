Ufficiale, Retegui vola in Arabia: maxi plusvalenza per l’Atalanta

Dopo soltanto una stagione, volge al termine l’avventura di Mateo Retegui all’Atalanta. Il club orobico ha annunciato ufficialmente la cessione dell’attaccante classe 1999 ai sauditi dell’Al Qadsiah, un’operazione che garantisce alla Dea ingenti risorse, con almeno una parte che dovrà essere riutilizzata per sopperire a una perdita pesante (in attesa anche di capire cosa ne sarà di Lookman).

Secondo le indiscrezioni della stampa sportiva, l’affare si è chiuso sulla base di 68,5 milioni di euro complessivi, bonus compresi. Nel dettaglio, la cifra di partenza dovrebbe essere di 65 milioni di euro, a cui si aggiungono ulteriori 3,5 milioni di eventuali bonus. Ci sono bonus, legati in particolare al rendimento, anche nel contratto del centravanti: quadriennale da 16 milioni più 4 di bonus annui, per un totale che potrà arrivare a 80 milioni, se resterà in Arabia per tutta la durata dell’accordo raggiunto col club.

Atalanta plusvalenza Retegui – L’impatto dell’operazione a bilancio

Fatti i conti per quanto riguarda il portafoglio dell’attaccante della Nazionale, come impatterà questa operazione sul bilancio dell’Atalanta? A quanto ammonterà la plusvalenza? Il costo storico di Retegui è pari a 20,9 milioni di euro e dopo la prima stagione – considerando un contratto fino al 2028 – il valore netto del giocatore è sceso a circa 15,7 milioni di euro.

Sulla base di queste cifre, considerando un’offerta base da 65 milioni di euro, la plusvalenza ammonterà a circa 48,3 milioni di euro. Qualora le cifre fossero confermate a bilancio, si tratterebbe della seconda plusvalenza più alta della storia dei bergamaschi dopo quella generata dalla cessione di Hojlund al Manchester United.

Non soltanto la plusvalenza. Il beneficio sull’esercizio 2025/26 dell’Atalanta si allargherà anche al risparmio per quanto riguarda lo stipendio di Retegui e la quota di ammortamento del suo cartellino. Parliamo di circa 8,1 milioni di euro in totale, per un effetto positivo complessivo pari a circa 56,4 milioni di euro sui conti della nuova stagione.