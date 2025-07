Accordo con WBD: su DAZN tutta l’offerta di Eurosport e nuovi canali 

DAZN, leader mondiale nell’intrattenimento sportivo, e Warner Bros. Discovery, leader globale nei media, hanno annunciato il rafforzamento della loro partnership, già attiva dal 2020, con un nuovo accordo pluriennale riguardante l’Italia. In quest’ottica, crescono gli investimenti di DAZN Italia che amplia l’offerta multisport, già presente in app con Eurosport 1 ed Eurosport 2.

Le due aziende rafforzano così il loro legame, che si inserisce all’interno di una cornice europea, con una collaborazione pluriennale annunciata circa due anni fa e che ha preso il via anche in Spagna, Germania, Austria, Svizzera. Da qui la scelta di DAZN di fare crescere i suoi investimenti nel mercato italiano per arricchire l’offerta per i propri abbonati.

DAZN nuovi canali – Tutti i contenuti di Eurosport

Nel corso dei prossimi mesi, DAZN offrirà ai suoi clienti ancora più eventi multisport grazie all’integrazione nella piattaforma di tutti i contenuti extra trasmessi in diretta nell’ambito dell’offerta digitale di Eurosport: oltre ai canali Eurosport 1 e Eurosport 2, già presenti in app, e che continueranno a trasmettere il meglio delle competizioni di tennis, ciclismo, sport da combattimento e sport invernali, saranno disponibili anche le competizioni integrali con tutte le partite del Roland Garros e degli Australian Open di tennis.

E ancora, disponibile ogni istante dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026, le dirette integrali di tutte le tappe del Tour de France, del Giro d’Italia e della Vuelta e ogni momento delle Grandi Classiche del ciclismo del calendario UCI (tra cui, ma non solo, Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre, Liegi-Bastogne-Liegi, Parigi-Roubaix, Giro di Lombardia), tutte le principali discipline degli sport invernali, ogni appuntamento sull’ottagono dell’UFC, del PGA Tour di golf, del World Snooker Tour, fino ai motori con il campionato WEC, lo Speedway, la Formula E, e molto altro ancora.

Dalla rinnovata partnership italiana che si inserisce nella più ampia collaborazione avviata da tempo tra le due aziende a livello europeo, nasce quindi una nuova offerta multisport, ancora più ampia e di qualità, che arricchisce l’esperienza degli abbonati alla piattaforma di intrattenimento sportivo.

DAZN nuovi canali – Sull’OTT anche l’intrattenimento

L’altra grande novità assoluta dell’accordo è il debutto su DAZN dell’offerta di intrattenimento di Warner Bros. Discovery, grazie alla quale gli abbonati avranno la possibilità di fruire direttamente in piattaforma anche di canali come Nove, Real Time, DMax e non solo, e dal prossimo autunno Discovery Channel.

Un’offerta ricca e completa che spazia tra tutti i generi e che negli anni è diventata un punto di riferimento per un pubblico sempre più ampio, curioso e desideroso di fruire di contenuti innovativi e stimolanti. I canali dedicati all’intrattenimento dovrebbero essere tutti inclusi per gli abbonati, mentre per quanto riguarda l’offerta sportiva completa, sono ancora in via di definizione le politiche commerciali.

«Continuiamo a investire in Italia per arricchire l’esperienza degli appassionati di sport sulla nostra piattaforma. L’ampliamento dell’accordo esistente con Warner Bros. Discovery consolida una collaborazione che prosegue dal 2020 e porta ad un’offerta in app ancora più integrata e completa. Siamo orgogliosi di rafforzare la nostra sinergia con un partner di prestigio, con cui condividiamo visione e ambizione», commenta Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia.

La stessa Warner Bros. Discovery ha recentemente sottolineato, in occasione della presentazione dell’offerta estiva fruibile su Eurosport, il rafforzamento di un modello distributivo che privilegia lo streaming, in partnership con i principali attori del mercato italiano tra cui DAZN. Una scelta che arriva in un momento di grande ascesa per questa modalità di fruizione dei contenuti.

DAZN nuovi canali – Il precedente di Netflix e TF1

Un precedente di assoluto livello, su questo fronte, riguarda l’accordo tra Netflix e TF1. Le parti hanno annunciato un accordo già definito storico: a partire dall’estate 2026, gli abbonati Netflix in Francia potranno accedere ai canali live e ai contenuti on demand di TF1 – canale televisivo generalista francese – direttamente dalla piattaforma del servizio streaming.

«Siamo lieti di aver ampliato ed esteso l’accordo con DAZN, un partner di grande importanza che negli anni ha saputo apprezzare la qualità e la ricchezza dell’offerta Eurosport. Un’offerta di varie discipline, impreziosita da appuntamenti imperdibili per ogni autentico appassionato di sport – tutte le partite di Australian Open e Roland-Garros, ogni istante dei Giochi di Milano-Cortina 2026 – che si integra perfettamente con la proposta di DAZN, raggiungendo una platea significativamente ampia. Inoltre, siamo lieti che la nostra offerta di intrattenimento trovi una nuova vetrina come quella di Dazn, grazie alla quale i nostri canali in chiaro saranno disponibili sulla piattaforma. Una scelta che dimostra una volta di più quanto il nostro gruppo sia innovativo tanto nella produzione di contenuti quanto nella distribuzione degli stessi», ha aggiunto Alessandro Araimo, CEO Warner Bros. Discovery Italy&Iberia.