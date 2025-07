Termina la squalifica di Paratici: il dirigente verso il ritorno al Tottenham  

Dopo una squalifica lunga 30 mesi, Fabio Paratici è pronto a tornare in attività. Il dirigente sportivo ha infatti terminato il periodo di stop che gli era stato imposto a seguito delle sanzioni sportive per la vicenda plusvalenze relativa alla Juventus, e ora è libero di firmare ufficialmente con una nuova società.

Nel gennaio 2023, la FIGC aveva inflitto al dirigente piacentino una squalifica di 30 mesi, durante i quali non gli era consentito ricoprire alcun ruolo ufficiale nel mondo del calcio (squalifica estesa a livello mondiale dalla FIFA).

Questa squalifica è terminata il 20 luglio 2025: da oggi, lunedì 21 luglio, Paratici è nuovamente libero di tornare al lavoro. Nei mesi scorsi è stato molto vicino al Milan, che ha però deciso di puntare con convinzione su Igli Tare.

Ora, il futuro di Paratici sembra poterlo riportare ancora una volta in Inghilterra. Ora che la sanzione è alle spalle, tutto lascia pensare a un possibile ritorno in Inghilterra. Nel dettaglio, secondo le voci che rimbalzano all’Inghilterra, l’ex dirigente bianconero potrebbe fare ritorno agli Spurs per riprendere il lavoro avviato nell’estate del 2021 e interrotto dopo appena un anno e mezzo.