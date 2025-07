Dove vedere Fiorentina Fiorentina Primavera tv streaming: guarda il match in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Fiorentina Fiorentina Primavera tv streaming, la prima delle amichevoli dei viola in vista dell’inizio della stagione 2025/26.

La formazione di Stefano Pioli, tornato sulla panchina dei toscani dopo le dimissioni improvvise di Raffaele Palladino, affronterà la formazione giovanile dando ufficialmente il via alla serie di appuntamenti in questa pre stagione.

Dove vedere Fiorentina Fiorentina Primavera tv streaming – Quando si gioca e le probabili formazioni

Fiorentina-Fiorentina Primavera si giocherà presso il Viola Park, quartiere generale della formazione viola, con il calcio di inizio fissato per le ore 20.00 di domenica 20 luglio 2025.

La sfida, che si giocherà davanti al pubblico che ha acquistato i biglietti che sono ancora in vendita anche nelle ore che precederanno la partita, al momento non sarà visibile da nessuna parte, né in televisione né in streaming. Anche se, in occasione dello stesso appuntamento, l’anno scorso la società viola ha deciso di trasmettere l’amichevole sui propri social, in particolare sul profilo ufficiale di TikTok.

Di seguito l’elenco delle amichevoli precampionato in programma per la formazione viola: