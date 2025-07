Calcio in lutto: morto Sergio Campana, fondatore dell'Assocalciatori

È morto durante la notte Sergio Campana, 91 anni da compiere il prossimo agosto, storico fondatore e presidente dell’Assocalciatori.

Ex calciatore con una carriera divisa fra Lanerossi Vicenza e Bologna, Campana aveva guidato il sindacato dei giocatori per 43 anni, dal 1968 al 2011.

Campana, il cui decesso – fa sapere l’AIC – è avvenuto stanotte alle 3.45 a Bassano del Grappa. Laureato in Legge e iscritto all’albo degli avvocati dal ’67, in quello stesso anno smise la sua carriera agonistica e l’anno dopo fondo’ l’AIC con Gianni Rivera e Sandro Mazzola.

Nel 1974 il primo sciopero dei calciatori, che cominciano a giocare solo 10 minuti dopo l’orario previsto in difesa di Scala, giocatore che aveva rifiutato il trasferimento dal Bologna all’Avellino e per questo stava per essere “punito” dal club irpino.