Stellantis, l'assemblea dei soci ratifica la nomina di Filosa come CEO: quanto guadagnerà

Quest’oggi gli azionisti di Stellantis, gruppo automobilistico controllato dalla holding Exor della famiglia Agnelli-Elkann, durante l’Assemblea Generale Straordinaria hanno approvato la nomina di Antonio Filosa a membro del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Esecutivo dell’Azienda.

«Antonio Filosa ha una passione unica per la nostra azienda e apprezzamento per i dipendenti che considera giustamente la nostra più grande forza – ha commentato il presidente di Stellantis, John Elkann –. In un recente town hall meeting ha detto di avere Stellantis nel sangue e di avere sempre agito di conseguenza. Ha una chiara comprensione delle sfide che il nostro settore deve affrontare. Non vediamo l’ora di collaborare con lui e il suo leadership team per delineare un percorso nuovo con l’orgoglio di ciò che possiamo e vogliamo realizzare insieme».

«Filosa si è impegnato a fondo per individuare modi costruttivi per collaborare con l’amministrazione statunitense in modo più efficace in materia di normative e politiche tariffarie». Elkann ha concluso il suo intervento con un «in bocca al lupo Antonio».

Filosa prende così il posto Carlos Tavares, ma non lo stesso stipendio, che era anche entrato nel mirino della politica. Infatti, Filosa percepirà con i bonus al massimo, una cifra totale che supererà i 23 milioni di euro, compenso tuttavia inferiore a quelli riconosciuti negli anni scorsi a Tavares.

Stipendio Filosa CEO Stellantis – Tutte le cifre

Entrando nel dettaglio di quanto guadagna Filosa, nel 2025 il CEO percepirà uno stipendio fisso di 1.656.000 euro. A questo si aggiunge un bonus annuale, legato agli obiettivi, pari a 3.312.000 euro, e un incentivo a lungo termine (LTI) del valore minimo di 8.280.000 euro. Inoltre riceverà anche un premio in contanti di 1.104.000 euro, oltre a un beneficio fiscale di 897.000 euro per compensare la tassazione derivante dal suo trasferimento internazionale.

Complessivamente, nel 2025 la retribuzione annua potenziale a obiettivo raggiunge i 16.249.000 euro, mentre quella massima, considerando bonus e LTI ai livelli più alti, arriva a 23.197.800 euro. Cifre che dal 2028 (considerando che Filosa avrà un contratto di cinque anni soggetti a rinnovo dell’incarico come Direttore Esecutivo alla fine di ciascun biennio) scenderanno ad un massimo di circa 21 milioni di euro.