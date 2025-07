Stadio Roma, nuova vittoria al TAR: respinto il ricorso contro l’abbattimento di 26 alberi

Un altro nuovo piccolo passo verso la presentazione del progetto definitivo da parte della Roma per il suo nuovo stadio nel quartiere di Pietralata.

Ancora una volta il TAR del Lazio, infatti, ha dato ragione al Comune, e di fatto anche al club giallorosso, in merito al ricorso presentato dal Comitato Monti di Pietralata, che chiedeva la sospensione del provvedimento autorizzativo per l’abbattimento di 26 alberi nell’area destinata all’impianto.

Un processo che continua dunque con l’amministrazione comunale, che ha anche partecipato con una sua rappresentanza all’udienza in merito svoltasi al TAR mercoledì, al fianco del club della famiglia Friedkin che vuole dare alla Roma un nuovo impianto, moderno e avveniristico, al proprio club appena dopo il centenario che sarà festeggiato nel 2027, mentre l’inaugurazione dell’impianto è prevista per l’anno successivo.

In merito al ricorso, respinto ufficialmente quest’oggi dal TAR, questo contestava il nullaosta con cui il Comune ha autorizzato il taglio degli alberi, previsto nel piano di intervento della società giallorossa. I membri del Comitato lo ritenevano dannoso per il patrimonio verde del quartiere e chiedevano che il TAR intervenisse per bloccarlo.

Il tribunale amministrativo non ha accolto le loro istanze, confermando la legittimità dell’autorizzazione rilasciata dal Comune. La decisione consente quindi al progetto di proseguire senza nuovi ostacoli legali sul fronte ambientale, almeno per il momento. Il tema dell’impatto ecologico resta, comunque, al centro del dibattito, ma con questa sentenza il percorso autorizzativo dello stadio supera un altro passaggio critico in attesa del progetto definitivo che la Roma presenterà appena finiti i lavori preparativi che sono ancora in corsa nelle ultime parti dell’area di Pietralata.