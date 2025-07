Non solo Modric, anche Snoop Dogg diventa socio dello Swansea

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, lo Swansea, società gallese militante in Championship (la serie b inglese) con un passato recente anche in Premier League, ha dato il benvenuto al famoso rapper Snoop Dogg come nuovo co-proprietario.

Il 53enne cantante, che già negli scorsi giorni aveva pubblicizzato la maglia dello Swansea in vista della stagione 2025/26, entra così a far parte del club solo pochi mesi dopo che Luka Modric, appena diventato un calciatore del Milan dopo la lunga esperienza al Real Madrid, ha aderito al progetto Swansea.

Snoop è considerato uno dei rapper più grandi e influenti di tutti i tempi, con oltre 35 milioni di album venduti in tutto il mondo in una carriera musicale che dura da più di 30 anni. Proprietario della Death Row Records, ha vinto numerosi premi ed è stato nominato 17 volte ai Grammy Awards. Ha sempre nutrito una grande passione per lo sport, in particolare per il calcio. In passato è stato ambasciatore del videogioco FIFA ed è stato spesso fotografato con le maglie di varie squadre.

La maglia dello Swansea è solo l’ultima di una lunga serie, ma il legame di Snoop con il club andrà ben oltre l’indossare la celebre divisa bianca, poiché entra ufficialmente a far parte della proprietà. Si spera che il suo profilo globale e il suo amore per il calcio possano contribuire a diffondere il nome dello Swansea City in tutto il mondo, rafforzando le performance commerciali e sostenendo ulteriormente le ambizioni del club. Per celebrare il suo ingresso nella proprietà, è stato realizzato e svelato un murale dedicato a Snoop Dogg – creato da Hasan Kamil – nella tribuna ovest dello stadio.

«Il mio amore per il calcio è ben noto, ma è qualcosa di speciale per me entrare nel mondo della proprietà di un club proprio con lo Swansea City – ha dichiarato il rapper statunitense –. La storia del club e della città mi ha colpito profondamente. È una città orgogliosa, operaia, un outsider che sa colpire, proprio come me. Sono orgoglioso di far parte dello Swansea City. Farò tutto il possibile per aiutare il club e non vedo l’ora di conoscere tutti i miei YJBS».

Ingresso in società che è stato accolto così dall’amministratore delegato dello Swansea, Tom Gorringe: «È molto entusiasmante per noi dare ufficialmente il benvenuto a Snoop Dogg come co-proprietario e investitore nello Swansea City. La sua passione per il calcio è ben documentata e ha più volte espresso il desiderio di essere più coinvolto nel mondo del pallone. Siamo lieti che creda che entrare a far parte dello Swansea City sia il modo giusto per realizzare questa ambizione. Dogg è appassionato di questo progetto e ci aiuterà a far crescere il profilo del club il più possibile».