Real Madrid, cresce il costo del Bernabeu: spesi 1,4 miliardi

Crescono per il Real Madrid i costi per la realizzazione del nuovo stadio Bernabeu. Completati i lavori, infatti, e cifre ora sfiorano quota 1,4 miliardi di euro, come spiegato allo stesso club nella nota con cui hanno svelato le cifre del bilancio al 30 giugno 2025.

“Per quanto riguarda il progetto di ristrutturazione dello stadio Santiago Bernabéu – si legge nel comunicato -, nell’esercizio 2023/24 sono stati completati progressivamente i lavori relativi ai diversi componenti strutturali del progetto (facciata, copertura, prato retrattile), oltre a registrarsi un notevole avanzamento nell’esecuzione degli interventi legati allo sviluppo delle attività commerciali (area VIP, tour, experience, eventi, ristorazione, negozio), che rappresentano il motivo principale dell’opera di ristrutturazione”.

“Al 30 giugno 2024 era stato realizzato un investimento pari a 1.163 milioni di euro. Durante l’esercizio 2024/25 sono proseguiti vari interventi, in particolare nello sviluppo delle attività commerciali, finalizzati al completamento totale del progetto. L’ammontare dell’investimento realizzato al 30 giugno 2025 ammonta a 1.347 milioni di euro, cifra ormai vicina all’importo totale finale dell’investimento”.

“Per quanto riguarda il prestito, nel mese di novembre 2023 era già stato utilizzato l’intero importo del finanziamento pari a 1.170 milioni di euro. Inoltre, dopo aver pagato solo gli interessi durante gli esercizi 20/21, 21/22 e 22/23, nell’esercizio 2023/24 è stato avviato il rimborso del capitale del prestito con un pagamento di 15 milioni di euro, e nell’esercizio 2024/25 sono stati rimborsati ulteriori 23 milioni di euro di capitale, per cui il saldo residuo del prestito da rimborsare al 30 giugno 2025 è pari a 1.132 milioni di euro”, conclude il Real Madrid.