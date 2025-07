Bundesliga, record di biglietti venduti nel 2024/25: prezzo medio di 28,8 euro

Un altra stagione da record, quella 2024/25 per quanto riguarda gli spettatori presenti allo stadio durante le partite della Bundesliga, il massimo campionato tedesco.

Ottimi numeri, come riporta la Deutsche Fußball Liga (DFL), anche per la Bundesliga.2 (la seconda serie in Germania). Infatti, i biglietti venduti da 36 club professionistici (equamente divisi fra i due campionati) hanno raggiunto un nuovo massimo storico, con quasi 21 milioni di tagliandi acquistati per una media di 34.288 biglietti venduti per partita. Con questi dati il calcio professionistico tedesco (composto da queste due serie) ha registrato anche la più alta media spettatori di sempre.

Dei 20.983.964 biglietti venduti, 11.653.239 sono riguardanti la Bundesliga, con una media di 38.082 biglietti per partita. I numeri sono leggermente inferiori a quelli dello scorso anno perché le squadre neopromosse, St. Pauli e Holstein Kiel, dispongono di stadi con una capienza inferiore rispetto alle squadre retrocesse, Colonia e Darmstadt, scese di categoria al termine della stagione 2023-24.

Nonostante ciò, il tasso di riempimento degli stadi della Bundesliga nella scorsa stagione è stata del 95,9%, leggermente superiore al livello dell’anno precedente (95,2%). Inoltre, 15 dei 18 club hanno registrato un’affluenza superiore al 90%. Facendo un confronto con la Serie A 2024/25, il nostro massimo campionato ha registrato una presenza media pari a 30,824 a partita per un tasso di riempimento del 92,41% con un numero di nove squadre sopra la soglia del 90%.

In Bundesliga.2, le vendite totali di biglietti sono state ancora una volta superiori rispetto alla stagione precedente. Infatti, sono stati venduti 9.330.725 biglietti, pari a una media di 30.493 biglietti per partita, un dato record nella storia della lega. Rispetto alla stagione 2023-24, si è registrato un aumento di quasi il 6%.

«Il nuovo record di biglietti e il costante entusiasmo per la Bundesliga sono impressionanti – ha dichiarato Marc Lenz, CEO della DFL –. Il record di presenze in Bundesliga 2 sottolinea come i nostri club siano saldamente radicati, indipendentemente dalla categoria. A contribuire a questo risultato sono diversi fattori, tra cui il forte legame dei club con il territorio, l’alto livello di sicurezza negli stadi e i prezzi dei biglietti moderati rispetto ad altri paesi».

Infine, dando uno sguardo ai prezzi dei biglietti, il costo medio per una partita di Bundesliga, considerando IVA e trasporti pubblici inclusi, è stato di 28,78 euro. In leggero rialzo rispetto alla stagione 2023/24 che aveva fissato il prezzo a 28,30 euro. Per quanto riguarda la Bundesliga.2 la media è stata di 24,70 euro, in rialzo rispetto ai 22,93 euro della stagione precedente.