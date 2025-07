Inter e Milan, salvagente su San Siro: lavori entro 120 giorni o acquisto nullo 

Un salvagente per Inter e Milan nell’operazione San Siro: se i club dovessero acquistare l’impianto e le aree intorno al Meazza, ma in un momento successivo dovesse emergere che il vincolo sul secondo anello fosse già scattato, le squadre potrebbero restituire il pacchetto completo al Comune di Milano.

È una possibilità – scrive Il Corriere della Sera – emersa ieri dalla discussione davanti al TAR per la richiesta di sospensiva, proposta dai comitati, per cui si attende la decisione. L’ipotesi salvagente è ancora oggetto della trattativa con il Comune, che punta a chiuderla in settimana.

In sostanza, se le società dovessero acquistare il pacchetto San Siro, ma il secondo anello a posteriori dovesse risultare già vincolato, la vendita sarebbe nulla. Nel caso, i club ricorrerebbero a un appiglio normativo: l’articolo 4, comma 13 della Legge Stadi.

«Qualora, per qualsiasi ragione non imputabile alla Società o all’Associazione sportiva, i lavori non possano essere avviati entro 120 giorni dalla conclusione del contratto o nel diverso termine fissato in quest’ultimo, la Società può procedere alla riconsegna dell’area e alla restituzione del corrispettivo versato, richiedendo il rimborso delle spese documentate». Non resta che attendere il TAR, per capire quale sarà la strada da seguire.