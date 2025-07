San Siro, corsa contro il tempo: oggi la decisione del TAR sul vincolo

Oggi, martedì 15 luglio, il TAR della Lombardia discuterà la richiesta di sospensiva avanzata dal comitato “Sì Meazza” di Luigi Corbani. Il tema del contendere è la data in cui scatterà il vincolo paesaggistico del secondo anello, che di fatto andrebbe a bloccare la demolizione dell’attuale San Siro andando a complicare, e non poco, il progetto di Inter e Milan per il nuovo stadio.

La data indicata dalla soprintendente milanese Emanuela Carpani per far partire il conteggio sul vincolo del secondo anello, in sede di conferenza dei servizi, è il 10 novembre 1955, quando è stato firmato un collaudo (non quello definitivo): per questo motivo quindi il vincolo scatterebbe il 10 novembre 2025. Una data approvata anche dal ministro della Cultura Alessandro Giuli, ma che è oggetto di scontro con le associazioni che non vogliono l’abbattimento del Meazza.

Le opposizioni hanno presentato una serie di fotografie e cronache giornalistiche testimoniano che il secondo anello era già in uso prima di quel giorno: il 25 gennaio 1955 il Corriere della Sera pubblicò la fotografia degli spalti durante Inter-Fiorentina, con il secondo anello che già ospitava persone. E il 22 luglio 1955 il Consiglio di Stato si pronunciò su una diatriba tra il Comune e la società Trotter, proprietaria dell’Ippodromo del Trotto, che lamentava come il secondo anello (già innalzato) avesse ridotto l’ingresso all’impianto dell’ippica in via Piccolomini. E proprio alle “immagini storiche”, e non alla data di collaudo, aveva fatto riferimento la sovrintendente Emanuela Carpani nel 2023.

Secondo i ricorrenti, il vincolo sarebbe quindi già operativo, essendo trascorsi i 70 anni previsti dalla normativa: le due società calcistiche, infatti, potrebbero acquisire solo le parti dello stadio che, alla data dell’acquisto, non hanno ancora compiuto settant’anni, ossia «il 23,15% del secondo anello». Per questo motivo, i Comitati sottoscrittori del ricorso richiedono di «sospendere in via cautelare» i provvedimenti contestati (in particolare alcune determinazioni dirigenziali del Comune e il parere rilasciato dalla Soprintendenza il 15 aprile 2025) e, nel merito, di annullarli. Sollecitano inoltre di sollevare una «questione di legittimità costituzionale» davanti alla Corte Costituzionale.

L’obiettivo è bloccare ogni passaggio, in attesa di un chiarimento definitivo da parte della Soprintendenza e del Ministero per i Beni culturali, così da «dirimere la questione del vincolo» e tutelare, a loro dire, l’interesse del Comune a non portare avanti un procedimento viziato, nonché quello delle società a non investire somme rilevanti in un progetto potenzialmente illegittimo.