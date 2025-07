TIM-DAZN, l'Antitrust proroga a fine anno la decisione sull'intesa per la Serie A

L’Antitrust ha deciso di prorogare a fine anno il termine per decidere sulla rideterminazione della durata dell’infrazione che riguarda l’intesa, restrittiva della concorrenza, tra TIM e DAZN sull’accordo relativo ai diritti televisivi Serie A 2021-2024. Il ciclo è quello precedente a quello attualmente in vigore, che ha preso il via nella scorsa stagione e si chiuderà con il 2028/29.

La comunicazione arriva direttamente dall’Autorità presieduta da Roberto Rustichelli nel proprio Bollettino settimanale. Il procedimento si sarebbe dovuto concludere entro la fine di giugno ma una sentenza del Consiglio di Stato dello scorso 19 giugno (n. 5357/2025) ha fornito una serie di indicazioni di cui l’Antitrust deve tenere conto nella sua decisione.

Il procedimento, si legge nel già citato Bollettino Antitrust, è volto alla nuova determinazione della durata dell’infrazione nei confronti della società Telecom Italia spa, delle società DAZN Limited, Dazn Media Services S.r.l. nonche’ delle altre parti del procedimento.