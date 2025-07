Milano, lavori sulla metro verde: chiudono Lanza e Moscova. Cosa cambia per chi va a San Siro

La metro verde (M2) di Milano è pronta chiudere fra le stazioni di Cadorna e Garibaldi fino al 7 settembre diventando così i due nuovi capolinea. I treni, di conseguenza non potranno più fermarsi a Lanza e Moscova.

Un intervento programmato da parte di ATM, gestore dei mezzi publici milanesi, per il cambio dei binari e che porterà diversi disagi a partire da sabato 19 luglio, che potranno essere affrontati con soluzioni di viaggio alternative, per i pendolari che usano la metropolitana tutti i giorni.

Il periodo estivo è stato considerato quello più idoneo per questo importante intervento strutturale per ridurre al massimo l’impatto sui viaggiatori, inoltre il periodo scolastico non verrà toccato, visto che come detto i lavori saranno completati, secondo il cronoprogramma entro il primo weekend di settembre.

Chiusura metro verde – L’impatto sui tifosi di Inter e Milan: le alternative di viaggio

Discorso diverso per i tifosi di Inter e Milan che usano i mezzi e devono passare nel cuore della linea verde della metropolitana milanese. Infatti, i lavori sui binari interesseranno ben quattro partite delle due squadre, due per i nerazzurri e altrettante per i rossoneri, visto che la prima giornata del campionato di Serie A, in programma dal 23 al 25 agosto, vedrà entrambe le formazioni giocare a San Siro.

Una settimana prima, il 17 agosto, il Milan di Massimiliano Allegri farà il suo esordio stagionale in Coppa Italia contro il Bari a San Siro. I disagi per la chiusura delle due stazioni della metro verde dureranno fino alla seconda giornata di campionato, quando l’Inter ospiterà al Meazza l’Udinese il 31 agosto.

Poi la Serie A andrà in pausa per la prima volta in stagione per lasciare spazio alle Nazionali, e una volta ripartita, nel weekend fra il 13 e il 15 settembre, i milanisti che vorranno andare in metro a vedere la sfida contro il Bologna potranno farlo senza dover calcolare alcun percorso alternativo per la chiusura in programma delle stazioni di Lanza e Moscova.

Sul sito dell’ATM vengono fornite varie alternative di viaggio in merito al periodo di chiusura. Per esempio, chi arriva da sud e vuole raggiungere San Siro dovrà scendere a Cadorna, cambiare linea andando sulla rossa (M1) verso Rho Fieramilano fino a Lotto, dove si interseca la metro Lilla (M5) che porta a San Siro.

Ovviamente è possibile programmare percorsi alternativi usando gli altri mezzi, come quelli di superficie, dai bus ai tram come spiegato sul sito di ATM.

