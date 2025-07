Il Chelsea è Campione del Mondo: quanto vale il successo negli USA

Il Mondiale per Club ha decretato il vincitore della sua prima storica edizione. Al MetLife Stadium di New York, New Jersey, il Chelsea ha ottenuto un netto e inatteso 3-0 contro il Paris Saint-Germain di Luis Enrique, conquistando vittoria e titolo. Per Enzo Maresca si tratta del secondo trofeo (dopo la Conference League) alla prima stagione alla guida della formazione londinese.

Giunti a questo punto del torneo, la posta in palio per entrambe le squadre era chiaramente molto alta. Sia sul fronte sportivo, dal momento in cui le formazioni in gioco si sono trovate ad appena 90’ dal trofeo, sia sul fronte economico visti i corposi premi che la FIFA ha riservato per chi ha sollevato la coppa al termine di quella che è stata una vera e propria battaglia, con tanto di rissa finale.

Quanto hanno incassato Chelsea e PSG prima della finale

Prima della finale, sia Chelsea che PSG avevano sfiorato i 100 milioni di ricavi arrivando fino in fondo alla competizione.

PSG:

Partecipazione: 27,7 milioni di euro

Vittorie: 3,6 milioni di euro

Ottavi: 6,9 milioni di euro

Quarti: 12,2 milioni di euro

Semifinale: 19,5 milioni di euro

Finale: 27,8 milioni di euro

Totale: 97,7 milioni di euro

Chelsea:

Partecipazione: 25,7 milioni di euro

Vittorie: 3,6 milioni di euro

Ottavi: 6,9 milioni di euro

Quarti: 12,2 milioni di euro

Semifinale: 19,5 milioni di euro

Finale: 27,8 milioni di euro

Totale: 95,7 milioni di euro

Quanto vale il Mondiale per Club: le cifre del successo

Alzare il trofeo nella finalissima ha quindi portato ai Blues ulteriori 9,2 milioni di euro di bonus, per un totale dal torneo di 104,9 milioni di euro. La sola cifra per la vittoria in finale è superiore a quella che le formazioni europee incassano per approdare allo stesso turno della UEFA Champions League. Nella massima competizione europea per club, alzare il trofeo infatti vale 6,5 milioni di euro.

Nel complesso, va ricordato che la Champions frutta, comunque, di più per chi arriva a sollevare il trofeo (qui un confronto tra le due manifestazioni). Se le cifre per la vittoria finale sono superiori nel Mondiale per Club, nel caso della competizione europea è la quota di partenza ad essere decisamente più alta.