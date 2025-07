La nuova offerta di TIM per DAZN: maxi sconto per 5 mesi di Serie A

Il campionato di Serie A 2025/26 inizierà tra più di un mese. Tuttavia, concluso il Mondiale per Club, gli occhi dei tifosi sono ora rivolti alla nuova stagione e alle offerte per seguire le proprie squadre del cuore. Come per la passata stagione – e così fino al 2029 – la Serie A sarà una questione di DAZN (che trasmetterà tutte le partite, di cui 7 in esclusiva) e Sky, che manderà in onda in co-esclusiva tre sfide per giornata.

Dopo le offerte presentate per la scorsa stagione (tra quelle estive e quelle invernali) TIM ha deciso di lanciare nuove proposte per seguire il massimo campionato italiano anche nel 2025/26, abbinandole ad altri contenuti (sportivi e non). L’intesa tra DAZN e TIM è stata rinnovata nel mese di marzo del 2024 e consentirà ai clienti TimVision di seguire – oltre al calcio italiano – alcune delle migliori competizioni calcistiche in Europa e tanto altro sport.

DAZN offerta TIM – La nuova proposta con TimVision

Ma quanto costa abbonarsi a DAZN tramite la nuova offerta messa a disposizione da TIM? L’offerta più conveniente per chi fosse interessato a seguire la Serie A è “TimVision con DAZN e Prime”. Il piano prevede l’abbonamento a TimVision, a DAZN Standard, a Infinity+ (incluso fino al 30 settembre 2025) e ad Amazon Prime Video (con la migliore sfida del mercoledì di Champions): cinque mesi sono proposti al prezzo di 19,99 euro al mese e poi si passa a 34,99 euro al mese. Il primo anno costerebbe così poco meno di 345 euro euro, anziché 420 euro.

L’offerta prevede un vincolo di un anno per poter aderire e attualmente è attivabile fino al 3 agosto 2025. Il campionato di Serie A prenderà il via nel weekend del 23-24 agosto.

DAZN offerta TIM – I dettagli del piano Standard

Ricordiamo che il piano Standard consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, purché siano connessi entrambi alla stessa rete internet della propria abitazione (ad esempio, un convivente connesso da casa via Smart TV e uno tramite smartphone, entrambi collegati alla stessa rete internet della propria abitazione). Il piano Standard permette di registrare l’App DAZN su al massimo sei dispositivi e di utilizzare il servizio DAZN in mobilità, ma non mentre viene utilizzato l’altro dispositivo registrato.