Il Chelsea indosserà il badge di Campione del Mondo per quattro anni

Il Chelsea, appena laureatosi campione del Mondo grazie alla vittoria della prima edizione del nuovo Mondiale per Club, sfoggerà per almeno i prossimi quattro anni sulle proprie maglie il badge ideato dalla FIFA per celebrare il vincitore della manifestazione.

Infatti, il torneo voluto dal presidente del massimo organo del calcio mondiale Gianni Infantino si giocherà ogni quattro anni in una sede diversa (la prossima edizione è in programma nel 2029). Su questo punto si sta già scatenando una lunga serie di manifestazioni di interesse con vari paesi che hanno già presentato, ufficialmente o meno, la propria volontà di diventare la casa del Mondiale per Club 2029.

Il FIFA World Champions Badge, come rinominato dal massimo organo del calcio mondiale, sarà quindi un tratto distintivo duraturo per i Blues di Enzo Maresca, che la prossima stagione giocheranno in Champions League e proveranno a tagliare nuovi traguardi dopo la Conference League conquistata a maggio contro il Betis. Il badge, come si vede dall’immagine, ricorda la medaglia consegnata al Chelsea, ma anche al PSG, al termine della finale del MetLife Stadium, e il trofeo consegnato da Infantino e il presidente degli USA Donald Trump al capitano del Chelsea, Reece James.

La FIFA, infine assegna distintivi simili ai detentori della Coppa del Mondo, Coppa del Mondo Femminile, Coppa del Mondo di Futsal, Coppa del Mondo di Beach Soccer e Coppa Intercontinentale, che è tornata al suo nome originario dopo l’istituzione del Mondiale per Club e che si svolge ogni anno a differenza del torneo appena conclusosi negli Stati Uniti.