Jannik Sinner è il primo italiano a vincere Wimbledon. Un evento sportivo storico che è stato seguito in diretta da oltre 5,5 milioni di spettatori. La finale sull’erba inglese, che ha visto ormai il classico scontro fra Sinner e Carlos Alcaraz, è stato trasmessa in diretta su Sky Sport, che detiene i diritti della maggior parte dei più importanti tornei della stagione tennistica, e in chiaro su TV8, canale di proprietà di Sky Italia.

In totale, considerando entrambe le emittenti, la finale di Wimbledon 2025 ha visto collegate 5.670.000 persone per uno share del 40,4% con quasi 11,5 milioni di contatti unici, dato che non include le visioni sull’applicazione Sky Go. Il picco è stato registrato in occasione del match point decisivo con 7 milioni 612 mila spettatori e il 43,2% di share.

Si tratta per la pay di tv di proprietà di Comcast del miglior risultato da quando trasmette il torneo di Wimbledon con la finale che ha raccolto davanti allo schermo 1.528.000 spettatori per uno share del 10,9%, mentre su TV8 i dati sono ancora maggiori con un pubblico di 4.142.000 persone collegate e una percentuale di share del 29,5%.

La grande attesa per la seconda finale di Wimbledon che vedeva coinvolto un italiano (la prima nel 2021 con Matteo Berrettini che si dovette arrendere a Novak Djokovic in quattro set), ha portato benefici anche al prepartita che è stato seguito, sia su Sky che su TV8, da 1.188.000 spettatoti medi con il 12,3 % di share, mentre il postpartita ha raccolto 2.244.000 spettatori medi con il 13,1 % di share.

Inoltre, Sky è stato ieri il primo editore nazionale durante la fascia del match, con una share in total audience del 42,9% e terzo editore nazionale in all day con il 19,4% di share. La finale di Wimbledon ha contribuito al record di TV8: ieri ha registrato il miglior ascolto di sempre in all day, con il 11,2% di share (terzo canale nazionale nell’intera giornata) ed è stato il primo canale nazionale durante la partita.

Per celebrare al meglio la vittoria di Sinner a Wimbledon, ci sarà una programmazione speciale su Sky Sport Legend (canale 210), compreso il servizio streaming NOW. Le repliche della finale alle 14.15, alle 19 00 e a mezzanotte seguite dal postpartita Sky Tennis Show; l’episodio conclusivo di The Insider alle 18.30 e alle 23.30. Inoltre, tutte le partite del percorso di Sinner, gli highlights e le puntate di The Insider sono disponibili on demand.