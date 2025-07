Il Mondiale per Club arriva all’ultimo atto. Tutto è pronto infatti per la finalissima del torneo, da cui uscirà la prima storica vincitrice del Mondiale per Club in questa edizione allargata. Chelsea e PSG vanno così a caccia della storia, sfidandosi dopo un percorso netto.

I parigini cercano infatti il quinto titolo della stagione dopo campionato, Coppa, Supercoppa di Francia e la Champions League. “Vogliamo scrivere la storia al termine di una stagione straordinaria”, ha detto l’allenatore del PSG Luis Enrique. Il tecnico italiano del Chelsea Enzo Maresca è consapevole che i suoi partono sfavoriti “ma ogni partita può essere diversa e noi siamo qui per dare il massimo e cercare di vincere questa finale”.

Giunti a questo punto del torneo, ovviamente, la posta in palio è davvero alta. Sia sul fronte sportivo, dal momento in cui le squadre si trovano ad appena 90’ dal trofeo, sia sul fronte economico visti i corposi premi che la FIFA ha riservato per chi alzerà la coppa al MetLife Stadium stasera.

Quanto hanno incassato Chelsea e PSG finora

Finora infatti sia Chelsea che PSG hanno sfiorato i 100 milioni di ricavi arrivando fino in finale.

PSG:

Partecipazione: 27,7 milioni di euro

Vittorie: 3,6 milioni di euro

Ottavi: 6,9 milioni di euro

Quarti: 12,2 milioni di euro

Semifinale: 19,5 milioni di euro

Finale: 27,8 milioni di euro

Totale: 97,7 milioni di euro

Chelsea:

Partecipazione: 25,7 milioni di euro

Vittorie: 3,6 milioni di euro

Ottavi: 6,9 milioni di euro

Quarti: 12,2 milioni di euro

Semifinale: 19,5 milioni di euro

Finale: 27,8 milioni di euro

Totale: 95,7 milioni di euro

Quanto vale vincere Mondiale per Club, le cifre

Alzare il trofeo nella finalissima porterà al club vincitore ulteriori 9,2 milioni di euro di bonus.

La sola cifra per la vittoria in finale è superiore a quella che le formazioni europee incassano per approdare allo stesso turno della UEFA Champions League. Nella massima competizione europea per club,alzare il trofeo infatti vale 6,5 milioni di euro.

Nel complesso, va ricordato che la Champions frutta, comunque, di più per chi arriva a sollevare il trofeo (qui un confronto tra le due manifestazioni). Se le cifre per la vittoria finale sono superiori nel Mondiale per Club, nel caso della competizione europea è la quota di partenza ad essere decisamente più alta.