Infantino: «Mondiale per Club un successo: ricavi per oltre 2 miliardi»

“È iniziata l’era d’oro del calcio mondiale per club. Possiamo sicuramente affermare che questa FIFA Club World Cup è stata un enorme, enorme, enorme successo sotto tutti i punti di vista”. Lo ha detto il presidente della FIFA Gianni Infantino, nella conferenza stampa alla conclusione del Mondiale per Club.

“Con la finale di domani, abbiamo avuto quasi due milioni e mezzo di spettatori negli stadi. Si tratta di circa 40.000 spettatori a partita. Non c’è nessun campionato al mondo, tranne la Premier League inglese, che ha una media di 40.000 spettatori. Ci era stato detto che nessuno avrebbe guardato questo torneo. Ebbene, dopo la finale di domani, avremo tra i due e i tre miliardi di telespettatori in tutto il mondo”.

“Sentivamo dire: ‘Nessuno trasmetterà questo evento’. Ebbene, abbiamo concluso un contratto rivoluzionario e unico nel suo genere con DAZN che consente la trasmissione in streaming di ogni singolo secondo di ogni singola partita in ogni angolo del mondo gratuitamente”.

“Datemi una competizione di club che sia disponibile gratuitamente in tutto il mondo. Volevamo farlo perché il calcio, ovviamente, appartiene ai tifosi. E chi non ha la possibilità di venire negli Stati Uniti per vedere le partite, deve poterle vedere da casa”.

“E non solo le abbiamo trasmesse in streaming su DAZN – grazie mille a DAZN – ma abbiamo anche concesso sublicenze per oltre 100 trasmissioni in quasi 160 paesi in tutto il mondo, sempre gratuitamente, affinché tutti potessero godersele”.

“Avevamo sentito dire che dal punto di vista finanziario non avrebbe funzionato, che sarebbe stato un flop, che nessuno era interessato. Beh, posso dire che abbiamo generato oltre 2 miliardi di dollari, quasi 2,1 miliardi di dollari di ricavi. Con questa competizione, per 63 partite, scusate, si arriva a una media di 33 milioni di dollari a partita”.

“Non esiste oggi al mondo nessun’altra competizione per club che si avvicini anche solo lontanamente al valore di 33 milioni di dollari a partita. Quindi, è già la competizione per club di maggior successo al mondo, sotto tutti i punti di vista”.

“Vorrei dire una cosa anche sugli stadi. Personalmente, preferisco mettere, non so, 35.000 persone in uno stadio da 80.000 posti piuttosto che 20.000 in uno stadio da 20.000 posti, ma questa è solo una considerazione a margine. E, ripeto, i nostri numeri sono da record.”

“Abbiamo visto come l’America abbia accolto tutte le diverse comunità provenienti da tutto il mondo. Naturalmente il caldo è sicuramente un problema. È un problema in tutto il mondo; ricordo che l’anno scorso eravamo alle Olimpiadi di Parigi. Le partite, le partite di calcio – anche di altri sport, ma parlando di calcio – che si giocavano durante il giorno si svolgevano in condizioni di caldo torrido”.

“Dobbiamo vedere cosa possiamo migliorare; abbiamo introdotto delle pause di raffreddamento, che sono ovviamente molto importanti. Innaffiamo il campo e vediamo come possiamo migliorare sia in America che in Canada per il prossimo anno, a Vancouver”.

“Abbiamo anche stadi coperti. Quindi useremo sicuramente di più questi stadi durante il giorno, ma ovviamente sono questioni che dobbiamo studiare. Voglio dire, l’America, gli Stati Uniti, sono stati dei fantastici padroni di casa per questo torneo”.

“Gli aspetti finanziari sono importanti. E a questo proposito ho ricevuto – visto che parli di critiche – abbiamo ricevuto anche due critiche. La prima è che la FIFA perderà denaro. Beh, non perderemo denaro, ovviamente no.”

“La seconda è che la FIFA lo fa solo per soldi. Beh, anche questo – l’abbiamo già detto, ma sembra che non sia ancora stato capito – la FIFA non ricava alcun guadagno da questa competizione. Il 100% dei ricavi di questa competizione torna al calcio di club”.

“C’è un montepremi di 1 miliardo di dollari per i club partecipanti, che è una cifra importante per moltissimi club in tutto il mondo: 1 miliardo di dollari per tutti i club che hanno partecipato. E 250 milioni di dollari, una percentuale superiore a quella di qualsiasi altra organizzazione calcistica o sportiva al mondo”.

“250 milioni di dollari saranno destinati alla solidarietà (pagamenti) ai club di tutto il mondo, perché vogliamo far crescere il calcio di club in tutto il mondo. E l’importo restante, ovviamente, servirà a coprire i costi organizzativi. Quindi, la FIFA non ricaverà nulla da questo. Tutto sarà investito al 100% nel calcio di club, nei premi e nella solidarietà, e questo è molto, molto importante per la crescita del calcio di club”.

“Trasformarlo in edizione biennale? Beh, mi piace molto l’espressione latina carpe diem: vivi il giorno, vivi il momento. Stiamo vivendo un grande momento qui. Forse non ce ne rendiamo ancora conto. Alcuni forse sì, altri no, ma stiamo vivendo un momento storico”.

“Quindi, vogliamo vivere questo momento e godercelo fino alla fine, per poi pensare al futuro. Ora, il futuro sarà… Vedremo cosa ci riserverà il futuro. Naturalmente, lo miglioreremo. Abbiamo ricevuto anche alcune critiche giustificate: alcune cose che possiamo e dobbiamo migliorare riguardo alla partecipazione.”

“Ho sentito dire: ‘Perché ci sono quattro squadre brasiliane e solo due inglesi?’, per esempio. Perché le quattro squadre brasiliane hanno vinto la Copa Libertadores (Conmebol): OK, ma il limite per paese non dovrebbe essere quattro, quindi se è ogni quattro anni, invece che due…”

“Dovremmo avere quattro squadre inglesi, o quattro squadre spagnole, o quattro squadre italiane, o qualsiasi altra cosa, se loro – o i tedeschi – si qualificano? Quindi, ci sono molti elementi su cui possiamo riflettere – o su cui inizieremo a riflettere – solo in un secondo momento. Per ora andiamo avanti con questo, poi nel 2029 vedremo”: