Europei femminili, Italia si qualifica se: i risultati che porterebbero le Azzurre ai quarti

Questa sera l’Italia femminile è attesa da una partita sulla carta molto impegnativa contro la Spagna, ma che mette sul piatto per le Azzurre un traguardo tanto prestigioso quanto importante.

Infatti, la formazione del commissario tecnico Andrea Soncin scenderanno in campo per la terza e ultima giornata della fase a gironi degli Europei che si stanno giocano in Svizzera. L’obiettivo per Girelli e compagne è quello di centrare la qualificazione per la fase a eliminazione diretta degli Europei, che per questo torneo inizia dai quarti di finale.

Italia femminile si qualifica se Europei – La situazione del girone B

Al momento le Azzurre di Soncin sono al secondo posto con quattro punti, dietro proprio alla Spagna che ha vinto entrambe le sue partite, con un margine molto importante per quanto riguarda la differenza reti, ma che comunque non è certa del primo posto, visto che una vittoria delle Azzurre le porterebbe al primo posto automatico. Al terzo posto ecco il Portogallo con un punto, diretta concorrente dell’Italia per la qualificazione alla fase successiva degli Europei.

Italia femminile si qualifica se Europei – I risultati utili per le Azzurre

Ovviamente, per quanto riguarda la qualificazione ai quarti di finale l’Italia sarebbe certa di un posto, che come detto sarebbe da prima del girone, con un successo. Ma vista la situazione in classifica, alle Azzurre basterebbe anche un pareggio con la Spagna per garantirsi il secondo posto del girone e accedere così ai quarti di finale.

Infine, ci sarebbe la possibilità per le ragazze di Soncin di centrare la qualificazione anche con una sconfitta. Dato che lo scontro diretto con il Portogallo è terminato in pareggio, in caso di arrivo a pari, cioè terminando entrambe a 4 punti, si andrebbe a guardare la differenza reti delle due squadre alla fine delle tre partite del girone. Al momento l’Italia è ampiamente avanti con un +1, mentre il Portogallo è a -5, proprio in virtù della sconfitta per 5-0 contro le spagnole.

Insomma, un orecchio questa sera va rivolto anche a Portogallo-Belgio, che si giocherà come sempre succede in contemporanea, e in caso di goleada delle portoghesi bisognerà cercare di non perdere con le spagnole. In caso contrario una sconfitta con uno scarto minimo di un gol, potrebbe essere sufficiente per la qualificazione, a meno che il Portogallo non trionfi con cinque o più reti di scarto sul Belgio.