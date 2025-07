Decreto Sport, depositato l’emendamento per il Commissario sugli stadi

Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha comunicato che il relatore al Decreto-legge Sport, l’Onorevole Fabio Roscani, ha depositato l’emendamento che istituisce il Commissario straordinario per le opere UEFA EURO 2032. La nuova struttura commissariale, concepita per accelerare e semplificare gli interventi di riqualificazione degli stadi e di realizzazione di nuovi, prevede che i sindaci delle città interessate possano essere nominati sub Commissari.

In questo modo si valorizza il ruolo diretto degli enti locali, proprietari delle infrastrutture in oggetto, che sono considerate strategiche e di interesse nazionale. Si tratta di un assetto operativo innovativo, capace di coniugare le esigenze di una regia, che risultano indispensabili per un’operazione di sistema, e le competenze locali.

L’obiettivo è realizzare impianti moderni, accessibili e sostenibili nei tempi richiesti dalla UEFA, con procedure semplificate e poteri straordinari. Uno strumento concreto e decisivo per l’ammodernamento di un segmento fondamentale dell’impiantistica sportiva di alto livello.