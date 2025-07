Chiellini diventa co-proprietario del Los Angeles FC: «Manterrò il ruolo alla Juve»

«Sono orgoglioso di annunciare che da oggi sono ufficialmente uno dei proprietari del LAFC». Lo ha annunciato Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, spiegando di essere diventato co-proprietario del club della California, nel quale lo stesso difensore ha militato prima di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo.

«Dal primo giorno a Los Angeles mi sono sentito a casa, travolto da un’energia unica. Alimentata da persone autentiche, valori condivisi e dal sogno comune di costruire qualcosa di cui andare fieri, dentro e fuori dal campo», ha aggiunto ancora Chiellini parlando di quella che sarà la sua nuova avventura nel calcio.

«II LAFC ha superato ogni aspettativa: mi ha dato la possibilità di chiudere la mia carriera da giocatore nel migliore dei modi e, subito dopo, di crescere con il mio primo ruolo dirigenziale fuori dal rettangolo di gioco. Proprio per queste ragioni lo scorso anno ho manifestato la volontà di poter acquisire delle quote del club ed oggi finalmente posso annunciarlo a tutti», ha aggiunto

Chiellini ha specificato che, nonostante questa decisione, il suo ruolo alla Juventus non cambierà: «In questa nuova veste da “owner” metterò a disposizione della società tutta la mia esperienza e la mia passione, mantenendo ovviamente il mio ruolo e i miei impegni con la Juventus. Grazie al LAFC per questa opportunità! Sono entusiasta di far parte di questo viaggio, e siamo solo all’inizio!».