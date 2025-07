Mondiale per Club, obiettivo finale: l'ultimo atto vale più che in Champions 

Prenderanno il via questa sera le semifinali del Mondiale per Club, in corso di svolgimento negli Stati Uniti d’America. Sono quattro le formazioni rimaste in gioco per il titolo, tra cui tre europee (Chelsea, PSG e Real Madrid), e una sudamericana, il Fluminense che ha eliminato nell’ordine l’Inter e l’Al Hilal di Simone Inzaghi, ex tecnico proprio dei nerazzurri.

Giunti a questo punto del torneo, la posta in palio è davvero alta. Sia sul fronte sportivo, dal momento in cui le squadre si trovano ad appena tre partite dal trofeo, sia sul fronte economico: progredire nella competizione può portare infatti fino a un massimo di 61 milioni di dollari (56,5 milioni di euro circa) per i vincitori.

Quanto vale finale Mondiale per Club? Le cifre per il passaggio del turno

Ma quanto varrà solamente l’accesso alla finalissima? Superare le semifinali consentirà alle due società di incassare 27,8 milioni di euro. Una cifra importante che, nel caso del Fluminense, è pari a più di un quarto del fatturato del 2023, che era di 110,4 milioni.

La sola cifra per la qualificazione alla finale è superiore addirittura a quella che le formazioni europee incassano per approdare allo stesso turno della UEFA Champions League. Nella massima competizione europea per club, il traguardo vale 18,5 milioni di euro.

Nel complesso, va ricordato che la Champions frutta, comunque, di più per chi arriva a sollevare il trofeo (qui un confronto tra le due manifestazioni). Se le cifre per l’accesso a semifinali e finale sono superiori nel Mondiale per Club, nel caso della competizione europea è la quota di partenza ad essere decisamente più alta.