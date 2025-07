PSG, Durant versa 46 milioni per l’1,6% del club: valutazione pari a 3 miliardi

Kevin Durant è sbarcato ufficialmente nel mondo del calcio. Nelle scorse settimane infatti la stella del basket NBA ha annunciato di aver acquisito, attraverso la sua società di media e investimenti Boardroom (gestita insieme all’imprenditore e socio d’affari di lunga data Rich Kleiman), una partecipazione azionaria diretta di minoranza nel Paris Saint-Germain.

Come reso noto dallo stesso club parigino, nell’ambito di questa collaborazione, Boardroom e Qatar Sports Investments (la società guidata da Nasser Al Khelaifi proprietaria del PSG e legata al fondo sovrano dell’emirato) lavoreranno insieme a una vasta gamma di iniziative commerciali, d’investimento e di contenuti.

Da parte sua, Durant supporterà il club nella sua continua diversificazione e crescita sportiva e imprenditoriale – anche co-sviluppando merchandising e contenuti media originali; fornendo consulenza sulla strategia del club per il mercato statunitense e altri mercati internazionali; sostenendo l’iniziativa PSG for Communities (la fondazione benefica e braccio di raccolta fondi del Club) e offrendo consulenza sulla strategia multi-sport del Paris Saint-Germain, inclusi potenziali progetti nel basket.

Ma quanto ha speso Durant per acquisire le quote del PSG? Le cifre emergono da documenti consultati da Calcio e Finanza. Lo scorso 8 giugno infatti si è riunita l’assemblea degli azionisti del club parigino, che ha approvato un nuovo «aumento di capitale in denaro per un importo nominale di 8.303.881,20 €, mediante emissione di 2.442.318 nuove azioni ordinarie del valore nominale di 3,40 € ciascuna, emesse con un sovrapprezzo di circa 15,49 € per azione», per un valore complessivo «pari a 46.125.000,00 €». Gli stessi soci, inoltre, hanno deliberato di rinunciare al diritto di sottoscrizione preferenziale dell’aumento di capitale, aprendo così le porte a un nuovo azionista, che poteva sottoscrivere l’aumento di capitale non oltre il 20 giugno 2025, data in cui il PSG ha ufficializzato l’ingresso di Durant tra i soci.

Per quanto riguarda invece la quota in percentuale acquisita dal giocatore NBA (recentemente trasferitosi agli Houston Rockets), la quota è pari a circa l’1,6% del capitale sociale del Paris Saint-Germain. Considerando i 46,1 milioni di cui sopra, la valutazione complessiva del club è stata fissata a quota 3 miliardi di euro circa. Un valore più basso tuttavia a rispetto a quello legato all’operazione che ha visto entrare nel capitale del club parigino il fondo Arctos: un valore inferiore giustificato dal fatto che il nuovo socio ha acquisito una quota decisamente più piccola e meno strategica rispetto a quella ottenuta dal private equity statunitense. Una partecipazione più ampia comporta in genere un maggiore controllo e peso decisionale, fattori che aumentano il valore unitario della quota e, di conseguenza, la valutazione complessiva del club.