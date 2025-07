Ricavi, Champions e strategie: dentro il bilancio 2024/25 della Juventus

La stagione 2024/25 della Juventus non è andata come molti si aspettavano. Un anno fa si parlava di rilancio, di un nuovo ciclo vincente. Con l’arrivo dell’allenatore più promettente della Serie A e oltre 180 milioni spesi sul mercato, le premesse c’erano tutte. Ma tra un’eliminazione precoce in Champions, un quarto posto sudato in campionato e un cambio in panchina a stagione in corso, le cose non sono andate secondo i piani.

Eppure, il bilancio della Juventus è in miglioramento. Com’è possibile? In questo video analizziamo come è stata costruita la stagione bianconera, le principali voci di bilancio, i ricavi UEFA, e le strategie di mercato — come il caso Huijsen, venduto subito per fare cassa. Parleremo anche delle sfide future del club e metteremo la Juve a confronto con gli altri top club italiani.