Favori a vip e conduttori di Mediaset: condannato carabiniere

Un appuntato scelto dei Carabinieri di Cologno Monzese, in provincia di Milano, è stato condannato dal Tribunale di Monza a 1 anno e 4 mesi di reclusione per falso e a nove mesi per omissione di atti d’ufficio. Secondo le accuse, il militare avrebbe agevolato dirigenti, funzionari e conduttrici televisive Mediaset favorendo una serie di falsi.

«Il mio cliente crede nella giustizia ha sempre servito e serve tuttora con onore e rispetto l’Arma dei Carabinieri è certo che riuscirà a dimostrare la propria estraneità ai fatti nel giudizio di Appello, e io sono convinta della totale insussistenza del reato», ha commentato l’avvocato Manuela Cacciuttolo, legale difensore.

A quanto emerso le indagini sono partite nel 2019, a seguito di un furto in casa del presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, le cui immagini delle telecamere di sicurezza sarebbero poi andate perse, facendo partire una serie di controlli presso la Tenenza di Cologno Monzese, anche nell’ufficio del 48enne appuntato condannato in primo grado. Condannato a un anno, per un solo episodio di falso in concorso, anche un carabiniere di 38 anni. Per entrambi la pena è stata sospesa.