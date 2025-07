Il nuovo Brescia ripartirà dalla Serie C: al Rigamonti si trasferirà la FeralpiSalò

La FIGC ha ufficializzato la fine del Brescia Calcio dopo 114 anni, ma il calcio a Brescia è già pronto a ripartire. Prosegue infatti il lavoro di Giuseppe Pasini, presidente di Confindustria Lombardia, oggi patron della FeralpiSalò iscritta al campionato di Serie C e pronto a trasferire la squadra in città cambiando denominazione e mantenendo così Brescia nel calcio professionistico.

Un trasferimento benedetto anche da A2a, multiutility controllata dai Comuni di Brescia e Milano, che ha già fatto sapere di partecipare al nuovo progetto probabilmente con una sponsorizzazione. Pasini sta anche cercando di coinvolgere altri industriali del territorio così da strutturare una società forte in grado di riportare il club della città nel calcio che conta.

Secondo quanto riportato dal Giornale di Brescia, la data del 17 luglio 2025 potrebbe assumere un significato simbolico per il futuro del calcio bresciano, così come lo fu il 17 luglio 1911, quando dalla fusione tra Victoria, Unione Sportiva Bresciana e Gimnasium nacque il Foot Ball Club Brescia. Una suggestiva coincidenza temporale che potrebbe segnare la nascita ufficiale della nuova entità in cui si sta trasformando la FeralpiSalò.

La tempistica rende l’ipotesi plausibile: la società guidata da Giuseppe Pasini ha infatti avviato la procedura per presentare una manifestazione d’interesse, con l’obiettivo di ottenere l’autorizzazione della Figc a disputare le partite interne allo stadio Rigamonti – che sarà gestito per la manutenzione estiva dal Comune – sotto una nuova denominazione, ancora in fase di definizione. Entro il 12 luglio dovrebbe essere inoltrata la documentazione necessaria, tra cui una delibera ufficiale del club.

Il 15 luglio è il termine ultimo per richiedere modifiche ai dati contenuti nella domanda di iscrizione al campionato. Considerando che il 16 potrebbe essere dedicato alla valutazione delle richieste presentate (anche da parte di altri club con esigenze simili), il 17 luglio emerge come possibile data per il via libera definitivo e, simbolicamente, come giorno di (ri)nascita della squadra.

Tra suggestioni storiche e strategie societarie, l’idea – sottolinea il Giornale di Brescia – è quella di trovare una connessione con il glorioso passato del Brescia Calcio, al quale Pasini guarda con l’intento di recuperare anche il marchio storico della società.