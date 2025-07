Milan, da Emerson Royal a Musah: quanto pesano gli esuberi a bilancio

Il Milan è al lavoro per il mercato estivo, con l’obiettivo di rivoluzionare una rosa che non ha sicuramente offerto prestazioni all’altezza nella passata stagione. Dopo aver chiuso il 2024/25 all’ottavo posto in Serie A e con due diversi allenatori in panchina, i rossoneri hanno deciso di puntare su Massimiliano Allegri e sono alla ricerca di nuovi giocatori. Il primo colpo sarà Samuele Ricci, ma molto ancora deve essere fatto, anche per quanto riguarda il mercato in uscita.

La società rossonera, come tante altre società è alle prese con i cosiddetti esuberi, calciatori non ritenuti più utili alla causa e ai quali il club sta cercando una nuova sistemazione (al netto dei big come Theo Hernandez, in uscita e con una sistemazione già individuata). Il tutto senza dimenticare chi rientra dai prestiti in giro per l’Italia e l’Europa, senza tuttavia avere grandi opportunità di rimanere in rosa.

Milan costo esuberi – Il peso dei calciatori “in uscita”

Difficile dire ora se il club sarà in grado di sistemare tutte le pedine, ma gli addii in questione potrebbero potenzialmente permettere un risparmio che supera i 43 milioni di euro sul costo della rosa 2025/26, al netto di eventuali scelte sui sostituti, e considerando anche la difficoltà nel cedere a titolo definitivo alcuni dei giocatori elencati.

Il risparmio si verificherebbe sia in termini di ammortamento che di stipendio lordo. Complessivamente, la cifra maggiore è legata al costo annuo di Samuel Chukwueze, pari circa 9,5 milioni di euro. A seguire invece troviamo il terzino brasiliano Emerson Royal (oltre 8,3 milioni di costo complessivo) e il centrocampista Yunus Musah, che pesa per quasi 6,9 milioni di euro. Tra gli altri, non dovrebbero trovare spazio nel progetto di Chivu anche giocatori come Adli e Tommaso Pobega, così come Devis Vasquez e Lorenzo Colombo, che molto probabilmente saranno ceduti in prestito per cercare di valorizzarli al fine di una cessione a titolo definitivo.

Nel complesso, qualora i calciatori in questione dovessero trovare una sistemazione, il Milan andrebbe a risparmiare poco più di 43 milioni di euro sul costo della rosa complessivo. Un tesoretto che libererebbe spazio a nuovi innesti, con l’obiettivo di riportare i rossoneri al vertice in Italia e a riconquistare la qualificazione alle coppe europee.