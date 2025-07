Inter, da Asllani a Taremi: il peso degli esuberi a bilancio

L’Inter è al lavoro per il mercato estivo, con l’obiettivo di completare la rosa dopo una stagione in cui la profondità della rosa si è rivelata un tema di analisi. Dopo aver chiuso l’annata con zero titoli (con la sconfitta per 5-o in finale di Champions League) e il cambio in panchina, i nerazzurri hanno già chiuso diversi colpi in entrata, ma come tante altre società è alle prese però con i cosiddetti esuberi, calciatori non ritenuti più utili alla causa di Cristian Chivu e ai quali la società sta cercando una nuova sistemazione (al netto dei big come Calhanoglu, in uscita ma non necessariamente fuori dal progetto). Il tutto senza dimenticare chi rientra dai prestiti in giro per l’Italia e l’Europa, senza tuttavia avere grandi opportunità di rimanere in rosa.

Inter costo esuberi – Il peso dei calciatori “in uscita”

Difficile dire ora se il club sarà in grado di sistemare tutte le pedine, ma gli addii in questione potrebbero potenzialmente permettere un risparmio che sfiora i 20 milioni di euro sul costo della rosa 2025/26, al netto di eventuali scelte sui sostituti, e considerando anche la difficoltà nel cedere a titolo definitivo alcuni dei giocatori elencati.

Il risparmio si verificherebbe sia in termini di ammortamento che di stipendio lordo. Complessivamente, la cifra maggiore è legata al costo annuo di Mehdi Taremi, pari circa 5,5 milioni di euro (a cui dovrebbero aggiungersi le cifre legati ai compensi agli agenti, tuttavia non ancora note). A seguire invece troviamo Asllani e Buchanan, con oltre 4,5 milioni ciascuno.

Tra gli altri, non dovrebbero trovare spazio nel progetto di Chivu anche giocatori come Palacios e Sebastiano Esposito, così come Vanheusden che si appresta ad iniziare l’ultimo anno di contratto con l’Inter senza tuttavia aver mai vestito la maglia nerazzurra in prima squadra.

Nel complesso, qualora i calciatori in questione dovessero trovare una sistemazione, l’Inter andrebbe a risparmiare poco meno di 20 milioni di euro sul costo della rosa complessivo. Un tesoretto che libererebbe spazio a nuovi innesti, con l’obiettivo di mantenere i nerazzurri competitivi in Italia e in Europa.