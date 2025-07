Ultras, depositate le relazioni sul procedimento di prevenzione per Inter e Milan

Hanno depositato le loro relazioni, dopo un lavoro durato diversi mesi, i consulenti nominati dalla Procura di Milano, diretta da Marcello Viola, nelle indagini dei pm della Dda Paolo Storari e Sara Ombra e condotte da Polizia e Gdf sulle curve di San Siro, che non solo hanno portato ad arresti e condanne per capi ultrà e sodali, ma anche ad un procedimento speciale di “prevenzione” per Inter e Milan.

A partire dallo scorso ottobre, infatti, dopo la maxi operazione che portò agli arresti degli ultras, la Procura ha avviato anche un cosiddetto “procedimento di prevenzione” nei confronti dei due club milanesi, società non indagate e anzi poi parti civili per i danni nei processi, ma che hanno dovuto dimostrare, in sostanza, in un contraddittorio, di aver reciso i legami con il mondo ultras (qui una spiegazione approfondita).

Tra i consulenti dei pm, ossia Luigi Saporito per l’Inter e Pier Antonio Capitini per il Milan, e gli stessi club, infatti, c’è stato un dialogo e un lavoro costante in questi mesi. Una procedura per arrivare definitivamente a mettere fine alle illegalità e a recidere i legami tra ultras, giocatori e dirigenti, che erano emersi dalle indagini.

Tra le varie misure per bonificare le curve Nord e Sud, ad esempio, il focus ha riguardato il potenziamento dei controlli all’ingresso sui biglietti, sui nominativi e sui posti a sedere, oltre che sulla gestione stessa della vendita dei tagliandi. Ora le relazioni dei consulenti su questo lavoro sono state depositate ai pm per le loro valutazioni all’interno del procedimento.