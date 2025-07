La decisione del Tribunale Ue: il marchio “Testarossa” resta della Ferrari

Il Tribunale dell’Unione europea ha annullato la decisione dell’EUIPO (l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale) che aveva dichiarato la decadenza del marchio “Testarossa”, registrato dalla Ferrari.

Secondo l’EUIPO, il marchio non era stato utilizzato in modo effettivo nell’Unione Europea tra il 2010 e il 2015 per i prodotti per cui era stato registrato. Il Tribunale ha invece riconosciuto che, anche se la produzione della Testarossa si è conclusa nel 1996, la commercializzazione di auto usate tramite concessionari e distributori autorizzati rappresenta un utilizzo conforme alla funzione essenziale del marchio, cioè quella di garantire l’identità di origine dei prodotti.

Questo vale anche quando l’uso è fatto da terzi con il consenso, esplicito o implicito, del titolare del marchio. La presenza di un’autorizzazione e il coinvolgimento della Ferrari nella certificazione di autenticità delle auto vendute sono stati ritenuti sufficienti per dimostrare tale consenso.

Anche per quanto riguarda i pezzi di ricambio e gli accessori, il marchio è stato utilizzato nel periodo in esame da parte della rete ufficiale, e la Ferrari ha fornito un servizio di verifica sull’origine commerciale delle componenti principali delle auto Testarossa. Questo ha rafforzato la prova dell’uso effettivo del marchio con il consenso dell’azienda.

Per i modelli in miniatura di automobili, il Tribunale ha osservato che l’apposizione del marchio da parte di terzi è lecita solo se non pregiudica le funzioni del marchio stesso. Se il marchio viene utilizzato semplicemente per indicare che il modellino è una riproduzione fedele dell’originale, non è necessario il consenso del titolare. Tuttavia, nei casi analizzati, il marchio era accompagnato dalla dicitura “prodotto ufficiale su licenza Ferrari”, il che dimostra che l’uso è stato fatto con il consenso della casa automobilistica e in coerenza con la sua funzione distintiva. In sintesi, il Tribunale ha concluso che la Ferrari ha mantenuto l’uso effettivo del marchio “Testarossa” nel periodo contestato, proteggendo così i propri diritti.

(Image credit: Depositphotos)