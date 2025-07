Gedi (Exor) cede anche la Provincia Pavese: chiuso accordo con il Gruppo Sae

Continua il procedimento di cessione dei quotidiani locali da parte di Gedi, la società editoriale di proprietà di Exor (la holding degli Agnelli-Elkann azionista di maggioranza tra le altre di Juventus e Ferrari).

Nella giornata odierna, infatti, è stata definita la vendita del quotidiano La Provincia Pavese al Gruppo SAE che pubblica i quotidiani Il Tirreno, La Nuova Sardegna, la Nuova Ferrara, Gazzetta di Modena e Gazzetta di Reggio.

Si tratta della conclusione di un procedimento di vendita che va avanti ormai da un anno e che ha vissuto anche momenti di tensione visto che il personale giornalistico del La Provincia Pavese che ha portato avanti uno sciopero il 13 febbraio 2024 non mandando in stampa e quindi in edicola il quotidiano il giorno successivo.A dicembre scorso, infine, Gedi aveva annunciato di aver trovato un accordo con il Gruppo SAE per la cessione del quotidiano e che il procedimento di vendita sarebbe concluso entro aprile 2025.

Ora con qualche settimana di ritardo, La Provincia Pavese cambia editore e Gedi conclude così il suo processo di vendita dei quotidiani locali iniziato nel 2023. Questa segue la cessione di sette quotidiani del Nord Est (“Il Mattino di Padova”, “La Tribuna di Treviso”, “La Nuova di Venezia e Mestre”, “Il Corriere delle Alpi”, “Il Messaggero Veneto”, “il Piccolo” di Trieste e “Nordest Economia”) a Nord Est Multimedia ha già portato una buona plusvalenza a Gedi. Considerando anche la vendita del La Gazzetta di Padova alla newco Gazzetta di Padova Srl, di proprietà di Athenis, la cifra arriva a toccare i 38 milioni di euro, rispetto a una vendita da circa 43,75 milioni.