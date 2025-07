Dortmund-Puma, rinnovo al 2034: accordo complessivo fino a 400 milioni

Puma rimarrà sulle maglie del Borussia Dortmund almeno fino al 2034, dopo che le due parti hanno raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto che era già in essere fino al 2028.

Come previsto dal nuovo accordo, il marchio tedesco fornirà il proprio abbigliamento sportivo a tutte le formazioni del club tedesco e si occuperà in prima persona di ogni aspetto legato al merchandising per un sodalizio che ha mosso i primi passi a partire dal 2012/13.

Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Germania, il nuovo contratto con Puma permetterà al Borussia Dortmund, impegnato attualmente al Mondiale per Club dove è approdato ai quarti di finale, un incasso che oscillerà fra i 350 e i 400 milioni di euro per i prossimi nove anni.

Per quanto riguarda l’introito annuale, questo sarà pari a 28 milioni garantiti con dei bonus legati ai risultati che farebbero crescere notevolmente tale cifra. Inoltre, è previsto un premio alla firma del nuovo contratto pari a circa 27 milioni in favore del club tedesco.

Va ricordato, infine, come Puma non è solo lo sponsor tecnico del Borussia Dortmund, ma ne è anche azionista con una quota di minoranza pari al 5,32% e fa parte del consiglio di sorveglianza dal 2014, qualche anno dopo aver siglato l’accordi di sponsorship con il club tedesco.

Con queste cifre, il Borussia rimane ancora lontano dalla top 10 dei contratti più remunerativi in essere tra sponsor tecnico e società, e a chiuderla c’è la Juventus:

Real Madrid (Adidas) – 120 milioni di euro; Barcellona (Nike) – 105 milioni di euro; Manchester United (Adidas) – 105 milioni di euro; Arsenal (Adidas) – 85 milioni di euro; PSG (Nike) – 80 milioni di euro; Manchester City (Puma) – 75 milioni di euro; Liverpool (Adidas) – 70 milioni di euro; Chelsea (Nike) – 70 milioni di euro; Bayern Monaco (Adidas) – 60 milioni di euro; Juventus (Adidas) – 46,1 milioni di euro (40,8 milioni di minimo garantito in media dal 2027/28).

Restringendo il campo al solo campionato italiano, questa è la classifica nelle prime posizioni: