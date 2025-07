La Juventus mette nel mirino i quarti di finale al Mondiale per Club. Stasera infatti la squadra di Igor Tudor troverà sulla sua strada il Real Madrid di Xabi Alonso nella gara valida per gli ottavi. La sfida dei bianconeri è stata trasmessa in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e su Canale 5, come parte dell’accordo di sublicenza tra la piattaforma streaming e Mediaset.

Dopo il raggiungimento della qualificazione alla prossima edizione della Champions League, Tudor vuole fare bene anche nella competizione a 32 squadre fortemente voluta dalla FIFA. I bianconeri così cercheranno di andare avanti non solo per le motivazioni sportive ma anche per quelle economiche, considerando le cifre che la FIFA distribuirà tra i trentadue club partecipanti.

Juventus ricavi Mondiale per Club – I dettagli

Proprio in vista della prima edizione della nuova competizione FIFA, secondo le informazioni raccolte da Calcio e Finanza e sulla base delle stime che si possono effettuare, la Juventus incasserà 17,1 milioni di euro circa in partenza (19,7 milioni di dollari). La cifra è più bassa rispetto a quella incassata dall’Inter, che è partita invece da 21,6 milioni di euro (24,35 milioni di dollari).

Juventus ricavi Mondiale per Club – Tutte le cifre della competizione

Come detto, si tratta dei soli premi per la partecipazione, che stando a quanto annunciato dalla FIFA ammontano a una cifra tra 12,8 e 38,2 milioni di dollari per i club europei (gli oltre 17 milioni di euro sopra citati, nel caso della Juventus). A questi, si aggiungono gli eventuali premi per i risultati sportivi.

Ecco il dettaglio dei ricavi Mondiale per Club:

2 milioni di dollari (1,8 milioni di euro) per vittoria (solo fase a gironi);

1 milione di dollari (900mila euro) per pareggio (solo fase a gironi);

7,5 milioni di dollari (6,9 milioni di euro) per l’accesso agli ottavi;

13,125 milioni di dollari (12,2 milioni di euro) per l’accesso ai quarti;

21 milioni di dollari (19,5 milioni di euro) per l’accesso alla semifinale;

30 milioni di dollari (27,8 milioni di euro) per la finalista;

40 milioni di dollari (37 milioni di euro) per la vincitrice.

Juventus ricavi Mondiale per Club – L’incasso dei bianconeri

Per quanto riguarda nel dettaglio la Juventus, la cifra incassata dopo la fase a gir0ni è la seguente: Bonus partecipazione – 17,1 milioni di euro

Bonus vittoria – 1,8 milioni di euro

Bonus ottavi di finale – 6,9 milioni di euro

TOTALE – 27,6 milioni di euro

In caso di passaggio del turno, quindi, la Juventus potrà così raggiungere quota 39,8 milioni di euro, sfiorando quindi quota 40 milioni di euro per la partecipazione al torneo organizzato dalla FIFA negli USA. Superando gli ottavi, tuttavia, i ricavi dal Mondiale per Club verrebbero spalmati su due bilanci diversi: fino alla qualificazione agli ottavi infatti le entrate finiranno nel bilancio al 30 giugno 2025, mentre i ricavi incassati successivamente andranno nel bilancio al 30 giugno 2026.