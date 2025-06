Montezemolo approda alla McLaren: sarà il nuovo direttore del board

Luca Cordero di Montezemolo torna nel mondo delle auto, ma non in Ferrari. Infatti, l’ex presidente del Cavallino è diventato il nuovo direttore del board della McLaren.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, lo scorso aprile Montezemolo era tornato in un paddock di Formula 1 per il Gran Premio del Bahrain a oltre 10 anni dalla sua ultima apparizione ufficiale con la Ferrari, datata settembre 2014 a Monza. Invitato dal principe ereditario Salman bin Hamad Al-Khalifa, l’ex presidente della Ferrari è stato ospite d’onore in un fine settimana memorabile per la McLaren, che ha visto Oscar Piastri trionfare sul gradino più alto del podio.

In quell’occasione la sua vicinanza al team principal della McLaren, Andrea Stella che è stato suo ex collaboratore a Maranello, aveva destato qualche sorpresa, ma nessuno avrebbe potuto prevedere quello che è accaduto nelle ultime ore con la nomina a presidente del board McLaren.

Il ruolo che ricoprirà non sarà legato direttamente alla Formula 1, ma riguarderà l’area automotive della McLaren, dove offrirà consulenza strategica affiancando gli altri otto membri del consiglio della holding. Dietro questa mossa c’è anche l’acquisizione, avvenuta ad aprile, del comparto Automotive della McLaren da parte della CYVN Holdings, fondo sovrano di Abu Dhabi, che ha rilevato anche una quota non di controllo della divisione racing.

Montezemolo, in effetti, ha da tempo legami con gli Emirati Arabi Uniti: nel 2010, quando era ancora presidente della Ferrari, partecipò all’inaugurazione del Ferrari World ad Abu Dhabi, sull’isola di Yas. Ora, quel filo rosso con la regione del Golfo sembra essere tornato d’attualità, questa volta con una sfumatura arancione.