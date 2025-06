La Salernitana non molla: ricorso al TAR per i playout

La retrocessione dopo i playout, con un epilogo da dimenticare sia per il risultato che per gli avvenimenti che si sono verificati allo stadio Arechi, non ha fermato le azioni giudiziarie della Salernitana.

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il club di Danilo Iervolino ha presentato ricorso al TAR del Lazio contro la decisione del Collegio di Garanzia del CONI del 10 giugno, che aveva respinto l’istanza del club nei confronti di Lega B e FIGC. Nel ricorso, la società chiede di disputare i playout contro il Frosinone oppure, in alternativa, di essere riammessa in Serie B con un cambiamento del format del campionato o un risarcimento del danno subito.

Anche tra i legali che seguono la vicenda ci sono state opinioni differenti. Intanto, il sindaco di Salerno, Enzo Napoli, ha assicurato che il Comune è pronto a supportare la Salernitana in questa battaglia che continua di fatto a tenere aperta la stagione di Serie B 2024/25 nonostante i risultati sul campo.

Intanto la Salernitana e Iervolino sono al lavoro per non sprecare ulteriore tempo in vista della nuova stagione che, per il momento, vede i campani in Serie C. La volontà è quella di guadagnarsi al più presto possibile un ritorno in B, consapevoli del fatto che più dura la permanenza nel terzo campionato professionistico italiano e più difficile si fa la risalita, come dimostrano le varie storie di club, anche di rilevante importanza storica, che hanno faticato e non poco per tornare in B.

Proprio per questo, Iervolino sta valutando a fondo la propria dirigenza, visti anche i molti contratti che stanno per scadere con la fine del mese di giugno. Di sicuro sembra essere probabile una semplificazione dell’attuale organigramma e non mancheranno le figure di continuità, come il segretario Dibrogni, che si è sempre distinto per serietà e impegno.

Infine, Iervolino lavora anche sulla parte sportiva con la nomina di un nuovo direttore sportivo. Daniele Faggiano, dirigente salentino con esperienza, resta il nome in cima alla lista. Il suo profilo piace molto alla società. Sta già lavorando per farsi trovare pronto, analizzando in particolare le uscite da effettuare, l’allenatore da scegliere e il gruppo da costruire. Tutto fa pensare che sarà proprio lui a ricoprire il ruolo di direttore sportivo, ma Iervolino vuole prendersi ancora qualche giorno per riflettere.

In corsa anche Fabio Artico, reduce dalla recente esperienza a Cesena, e Diego Foresti, ex direttore generale della Ternana, seguito anche dalla Sampdoria e già vincente a Salerno con il Catanzaro nella gara decisiva contro la Gelbison. Sono diversi i nomi valutati, ma Faggiano resta quello più vicino, con la Salernitana già impegnata a discutere la durata e i termini del possibile contratto.