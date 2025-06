Comcast cede Sky in Germania a RTL: operazione da almeno 150 milioni

Nella competizione per spettatori e abbonati streaming, il gruppo RTL passa all’offensiva in Germania. Secondo quanto riportato dal quotidiano Frankfurter Allgemeine, il gruppo televisivo, appartenente a Bertelsmann, ha annunciato l’acquisto di Sky Deutschland, controllato dal colosso Comcast.

L’azienda conta più di 5 milioni di abbonati. Insieme ai 6,3 milioni di abbonati allo streaming di RTL+ in Germania, i canali raggiungono un totale di 11,5 milioni di abbonati, avvicinandosi così alla concorrenza americana dello streaming. Con circa 15 milioni (Prime Video) e 18 milioni di abbonati (Netflix), questi ultimi sembravano finora irraggiungibili nel Paese.

L’operazione unisce i diritti sportivi premium di Sky, tra cui Bundesliga, Coppa di Germania, Premier League e Formula 1, con i principali marchi di intrattenimento e informazione di RTL su RTL+, tv in chiaro e a pagamento. Unisce inoltre le offerte di streaming in più rapida crescita nel mercato tedesco, RTL+ e WOW.

«L’unione di RTL e Sky è una trasformazione per RTL Group. Riunirà due dei più potenti marchi di intrattenimento e sport in Europa e creerà un’offerta video unica per la TV gratuita, la pay TV e lo streaming», ha commentato Thomas Rabe, CEO di RTL Group.

In base all’accordo, RTL Group acquisirà interamente le attività di Sky in Germania, Austria e Svizzera, comprese le relazioni con i clienti in Lussemburgo, Liechtenstein e Alto Adige, senza liquidità né debiti.

Sebbene Sky Deutschland generi un fatturato di circa 2 miliardi di euro, il prezzo di acquisto è composto da 150 milioni di euro in contanti e da un corrispettivo variabile in favore di Comcast legato all’andamento del titolo RTL Group. Questo potrebbero arrivare fino a un massimo di 377 milioni di euro, se il prezzo dovesse raggiungere o superare i 70 euro per azione.

Con l’acquisizione, RTL rafforza anche il settore sportivo, un segmento su cui l’azienda ha puntato sempre di più negli ultimi mesi e anni. Dodici partite del Campionato europeo di calcio dello scorso anno sono andate in onda su RTL, che detiene anche i diritti di Europa League e Conference League fino al 2027, oltre al football americano.