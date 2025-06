Brera Holdings completa l'acquisizione della Juve Stabia

Brera Holdings PLC, holding internazionale con sede in Irlanda e quotata al Nasdaq, focalizzata sull’espansione del proprio portafoglio globale di club sportivi maschili e femminili attraverso un approccio di multiproprietà, ha completamento della chiusura finale per l’acquisizione della partecipazione di maggioranza del 52% nella Juve Stabia.

L’operazione ha visto il passaggio delle quote del club campano, reduce dalla disputa della semifinale playoff di Serie B, dal precedente azionista di maggioranza XX Settembre srl, la holding del presidente del club Andrea Langella. L’operazione è pienamente in linea con la visione strategica di Brera volta a generare crescita dei ricavi, efficienza operativa e creazione di valore a lungo termine attraverso la sua piattaforma della multiproprietà.

«La chiusura finale segna il completamento con successo del nostro investimento di maggioranza in Juve Stabia – ha dichiarato Daniel McClory, fondatore e presidente esecutivo di Brera Holdings –. Siamo onorati di collaborare con il presidente Andrea Langella, insieme all’attuale management della Juve Stabia, e di investire in questo club storico. Puntiamo a valorizzare le opportunità di sviluppo dei giocatori, sfruttando le solide basi e l’eccellente posizione competitiva del club in Serie B, classificatosi quinto nella stagione 2024-25 e arrivato a una sola partita dalla finale dei playoff promozione per la Serie A. Questo investimento riflette la nostra fiducia nel potenziale della Juve Stabia di offrire solidi contributi a Brera Holdings e ai nostri azionisti nel 2025 e oltre».

Zephiro Investments, con il suo socio fondatore Joseph Grosso, ha fornito consulenza strategica e supporto M&A alla Juve Stabia, assistendo il Club in tutte le fasi del processo di chiusura. Barone & Associati ha agito come consulente legale italiano del Club. Boustead Securities, LLC è stato advisor finanziario di Brera Holdings, mentre BonelliErede ha agito come consulente legale italiano e Bevilacqua PLLC come consulente legale per i titoli negli Stati Uniti.