Gli stipendi in MLS: Messi il più pagato, nella top 10 anche Insigne e Bernardeschi

Come ogni anno la MLS, il massimo campionato statunitense che ospita anche formazioni canadesi (Toronto, Montreal e Vancouver), ha pubblicato il proprio report in cui sono indicati i compensi dei calciatori attualmente presenti nel torneo facenti parte delle 30 franchigie.

Il calciatore più pagato, anche per quest’anno, è l’indiscussa stella della MLS Lionel Messi che, insieme al suo Inter Miami, ha centrato la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025 che si sta giocando proprio negli Stati Uniti, mentre l’altra rappresentante degli USA, il Los Angeles FC di Olivier Giroud, è già stata eliminata.

MLS stipendi 2025 – La top 10 dei più pagati

Come detto Lionel Messi è il più pagato anche per la stagione 2025 e, ancora una volta, dietro troviamo Lorenzo Insigne che sembra aver superato i dissapori con il proprio club, il Toronto FC, ed è tornato centrale nella formazione canadese. Chiude il podio Sergi Busquets, tornato a essere compagno di Messi all’Inter Miami dopo gli anni ricchi di successi a Barcellona.

Compreso Insigne, sono in tutto sei i calciatori italiani presenti nella MLS 2025. Come l’ex Napoli a Toronto ci sono anche Federico Bernardeschi e Raoul Petretta, mentre Yannick Bright condivide lo spogliatoio con i campioni dell’Inter Miami, fra cui i già citati Messi e Busquets e la coppia Jordi Alba-Suarez. A chiudere ecco l’ex Genoa Kelvin Yeboah oggi al Minnesota United e Lorenzo Dellavalle dei Los Angeles FC.

Ecco la top 10 dei calciatori più pagati, che oltre all’ingaggio base, include anche il minimo garantito annuale (al lordo) dagli accordi fra calciatore e società, una pratica ormai consolidata per la MLS:

Lionel Messi (Inter Miami) – 20,45 milioni di dollari garantiti (12 milioni di salario base); Lorenzo Insigne (Toronto) – 15,4 milioni garantiti (7,5 milioni di salario base); Sergio Busquets (Inter Miami) – 8,77 milioni garantiti (8,5 milioni di salario base); Miguel Almiron (Atlanta) – 7,87 milioni garantiti (6,05 milioni di salario base); Hirving Lozano (San Diego) – 7,63 milioni garantiti (6 milioni di salario base); Federico Bernardeschi (Toronto) – 6,3 milioni garantiti (3,13 milioni di salario base); Emil Forsberg (New York Red Bulls) – 6,04 milioni garantiti (5,41 milioni di salario base); Jordi Alba (Inter Miami) – 6 milioni garantiti (6 milioni di salario base); Richard Puig (Los Angeles Galaxy) – 5,78 milioni garantiti (5,13 milioni di salario base); Jonathan Bamba (Chicago Fire) – 5,58 milioni garantiti (5 milioni di salario base).

Invece, per quanto riguarda gli altri italiani presenti in MLS, oltre ai già citati Insigne e Bernardeschi, ecco il loro stipendio annuale lordo:

Kelvin Yeboah (Minnesota United) – 1,48 milioni garantiti (1,28 milioni di salario base);

Infine va ricordato che gli stipendi di tutti i calciatori militanti nella MLS sono divisi in due parti:

Stipendio base annuale attuale

Retribuzione media garantita annuale

La cifra del compenso medio annuale garantito include lo stipendio base del giocatore e tutti i bonus alla firma e garantiti spalmati sugli anni di durata del contratto del giocatore, compresi gli anni di opzione. Ad esempio, un giocatore che guadagna uno stipendio base annuo di 500.000 dollari, il cui contratto ha una durata iniziale di due anni con due opzioni di un anno e ha ricevuto un bonus alla firma di 100.000 dollari, avrà un compenso medio annuo garantito di 525.000 dollari.

L’importo del compenso medio annuo garantito comprende anche eventuali bonus di marketing ed eventuali compensi degli agenti, entrambi spalmati sulla durata del contratto. La cifra del compenso medio annuo garantito non include i bonus per le prestazioni perché non vi è alcuna garanzia che il giocatore ottenga tali bonus. Queste cifre includono il compenso derivante dal contratto di ciascun giocatore con la MLS. Non includono alcun compenso derivante da eventuali contratti con le singole squadre.