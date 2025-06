Caso Rudiger, come funziona il protocollo antirazzismo della FIFA

Real Madrid-Pachuca, gara valida per la seconda giornata del Mondiale per Club, è già diventata un punto di riferimento importante nel calcio moderno. Non tanto per la prima vittoria di Xabi Alonso sulla panchina dei Blancos, ma per il gesto anti-razzismo effettuato dall’arbitro del match, Ramon Abatti Abel.

Secondo le nuove norme contro le discriminazioni, spiegate il 17 maggio 2024 al 74° Congresso della FIFA a Bangkok (Thailandia), quando un direttore di gara ravvisa o gli viene riportato un episodio di razzismo, deve alzare le braccia formando un X. Ed è quello che è accaduto quando Antonio Rudiger ha accusato il giocatore del Pachuca Antonio Cabral di averlo insultato con epiteti razzisti.

Nel regolamento vengono elencate le tre fasi che il direttore di gara deve seguire quando si verifica un presunto episodio di razzismo. Dopo la prima segnalazione, l’arbitro può decidere se interrompere il match. Poi è previsto un annuncio dello speaker allo stadio (qualora gli epiteti razzisti provengano dagli spalti). In ultima istanza la partita viene sospesa ed i calciatori sono invitati a a rientrare negli spogliatoi. La fase tre prevede il definitivo stop del match.

In Real Madrid-Pachuca, c’è stata una breve interruzione per sedare gli animi, ma poi la partita è continuata fino alla fine senza ulteriori episodi con i Blancos che hanno portato a casa la prima vittoria in questo Mondiale per Club.