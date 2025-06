«Tornare in campo, fare ciò che amo di più al mondo: giocare a calcio». Paul Pogba si prepara a ripartire dopo il caso doping, che da quasi due anni lo sta tenendo lontano dal campo. Il centrocampista si prepara a iniziare una nuova avventura con la maglia del Monaco, dopo che il ritorno alla Juventus (tra infortuni e squalifica) è stato da dimenticare.

Il francese ha vissuto un periodo buio, lontano dai campi e segnato da solitudine e incomprensioni: «Dentro di me ho pensato di aver finito con il calcio… Non ho capito niente. È stato uno shock perché mi hanno dato quattro anni di sospensione, ed è stato un duro colpo, senza darmi spiegazioni e senza che mi ascoltassero… Ho dovuto lasciare l’Italia. I miei figli erano a scuola vicino al centro di allenamento, passavo davanti allo stadio ogni giorno. Loro mi chiedevano: “Papà quando torni a giocare?”. È stato troppo difficile», ha raccontato in un’intervista televisiva alla trasmissione Setp-à-Huit, su Tf1.

Non manca un riferimento critico alla Juventus, che secondo Pogba non lo avrebbe supportato a dovere dopo la squalifica: «Ero in guerra contro l’antidoping, non contro la Juventus. Ho chiesto aiuto, tra virgolette, come la possibilità di fare dei massaggi oppure di avere un preparatore atletico visto che facevo sempre parte della squadra. Non sono stati troppo gentili con me. Il club non era dalla mia parte. Sentire questo, mi ha dato un brutto colpo. Non ho capito perché».

Ora Pogba guarda avanti. Archiviata la fase più dura, l’obiettivo è chiaro: tornare in campo, ritrovare sé stesso, ricostruire ciò che si è spezzato. «Sono mentalmente pronto, fisicamente pronto. È solo una questione di tempo perché fisicamente e mentalmente sto bene». Parole che suonano come una promessa.