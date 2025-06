Lancio di fumogeni e seggiolini: Salernitana-Samp sospesa definitivamente, i doriani restano in B

La sfida di ritorno dei playout tra Salernitana e Sampdoria è stata sospesa definitivamente. Il lancio di fumogeni e oggetti, iniziato allo stadio Arechi dopo circa 60’ di gioco (sul punteggio di 2-0 per i doriani, dopo aver vinto anche l’andata per 2-0), ha portato prima a una sospensione temporanea poi, dopo un tentativo di ripartenza, alla sospensione definitiva. Si va verso così la sconfitta a tavolino per 3-0 per la Salernitana, che certificherà così la retrocessione in Serie C dei campani e la permanenza in Serie B invece per la Sampdoria.

Sul risultato di 2-0 per i blucerchiati (in rete Coda e Sibilli, mentre nel primo tempo era stata annullata la rete dell’1-0 alla Salernitana per fallo di mano), nel finale di partita, è esplosa la rabbia dei tifosi campani che hanno iniziato a lanciare lanciare sul terreno di gioco fumogeni, petardi e sedioli. Alcune frange hanno anche provato a forzare i cancelli di Curva Sud e Distinti, con la polizia schierata in assetto antisommossa. Dopo la seconda sospensione di 8′, le squadre sono state richiamate negli spogliato.

Dopo circa 15′ di stop, Salernitana e Sampdoria sono tornate in campo per riprendere la partita sospesa, ma l’arbitro Doveri l’ha immediatamente sospesa su indicazione del responsabile dell’ordine pubblico, per il lancio di altri seggiolini in campo. Dopo pochi minuti di discussione tra l’arbitro e i responsabili, la scelta è stata quella di sospendere definitivamente la gara: il risultato non sarà omologato, arriverà la sconfitta per 3-0 a tavolino per la Salernitana con i campani che quindi verranno retrocessi in Serie C mentre la Sampdoria rimarrà in Serie B.