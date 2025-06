Dove vedere Italia Germania Under 21: canale, data e orario della partita

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Italia Germania Under 21, gara valida per i quarti di finale degli Europei di categoria che si giocano in Slovacchia.

Gli Azzurrini di Carmine Nunziata, dopo aver vinto all’esordio contro la Romania e con la Slovacchia padrona di casa, entrambe per 1-0, hanno ottenuto un pareggio contro la Spagna, arrivando secondi in classifica. Ora tocca ai quarti di finale della manifestazione, una partita che potrebbe lanciare l’Under 21 italiana verso le semifinali.

Dove vedere Italia Germania Under 21 – Quando si gioca e le probabili formazioni

Italia-Germania Under 21 si giocherà alla MOL Arena con il calcio di inizio fissato per le ore 21.00 di domenica 22 giugno 2025.

Le sfida sarà visibile su Rai 1 (canale 1 del digitale terrestre). Il match sarà disponibile gratuitamente anche in diretta streaming su Rai Play.

Ecco di seguito le probabili formazioni per Italia-Spagna Under 21:

GERMANIA U21 (4-3-3): Atubolu; Collins, Rosenfelder, Arrey-Mbi, Brown; Nebel, Martel, Reitz; Gruda, Tresoldi, Woltemade. Ct . Di Salvo.

(4-3-3): Atubolu; Collins, Rosenfelder, Arrey-Mbi, Brown; Nebel, Martel, Reitz; Gruda, Tresoldi, Woltemade. . Di Salvo. ITALIA U21 (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Baldanzi, Casadei; Gnonto. Ct. Nunziata.

Questi, invece, i 23 calciatori scelti da Nunziata per gli Europei: