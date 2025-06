Non solo la Spagna, il Brasile mette nel mirino il Mondiale per Club 2029

Non soltanto la Spagna, con vista sui Mondiali del 2030. Anche il Brasile ha espresso interesse nella possibilità di organizzare il Mondiale per Club 2029, seconda edizione della competizione in corso di svolgimento negli Stati Uniti d’America. La disponibilità è stata comunicata al presidente della FIFA Gianni Infantino dal numero uno della CBF, Samir Xaud.

I preparativi per la Coppa del Mondo Femminile 2027, che si terrà proprio in Brasile — la prima nella storia a svolgersi in Sud America — sono stati al centro delle discussioni durante l’incontro andato in scena a Miami tra Infantino e il neo-eletto Xaud.

Nel corso dell’incontro, il Presidente della FIFA ha espresso la propria ammirazione per il calcio brasiliano e per l’importanza che esso riveste per lo sport. «È stato un grande piacere incontrare il nuovo Presidente della Confederazione Brasiliana di Calcio (CBF), Samir Xaud», ha dichiarato. «Mi sono congratulato per la sua recente elezione e gli ho augurato il meglio per quello che è uno dei ruoli più importanti nel calcio mondiale».

«Il Brasile ha un’enorme influenza sul nostro sport, grazie alla sua storia, ai suoi successi e ai tifosi incredibilmente appassionati, e ho espresso la mia gratitudine alla CBF per il lavoro esemplare svolto e per la collaborazione con la FIFA nel corso degli anni», ha aggiunto ancora Infantino.

Questa passione è stata evidente anche durante la prima edizione della Coppa del Mondo per Club FIFA a 32 squadre del 2025, negli Stati Uniti, dove partecipano quattro squadre brasiliane — Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras — e i loro tifosi hanno creato un’atmosfera indimenticabile dentro e fuori dagli stadi.

In Brasile, migliaia di tifosi si sono riversati sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro per seguire le partite della Coppa del Mondo per Club FIFA in un’area fan zone, e si sono viste scene di grande entusiasmo quando Botafogo e successivamente Flamengo hanno ottenuto vittorie nel torneo.

Un clima che ha portato il numero uno della Federcalcio brasiliana a proporre il Paese come sede della seconda edizione del torneo, che si disputerà appunto nel 2029. Edizione che potrebbe portare con sé alcune novità, dal momento in cui sono circolate indiscrezioni sull’ipotesi di un allargamento del numero di squadre o di aprire a più formazioni europee.