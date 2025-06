Inter e Milan, l’inchiesta ultras arriva in commissione Antimafia 

L’inchiesta “Doppia Curva” approda in commissione Antimafia. Le sentenze di primo grado emesse nell’ambito dei processi scaturiti dal maxiblitz del 30 settembre hanno portato a oltre un secolo di condanne nei confronti dei 19 imputati, in attesa dei ricorsi in appello e degli sviluppi dagli altri filoni giudiziari.

Le pene più severe – 10 anni di reclusione – sono state comminate ai capi delle due curve di San Siro, l’interista Andrea Beretta (colpevole dell’omicidio di Antonio Bellocco) e il milanista Luca Lucci, e al braccio destro di quest’ultimo, Daniele Cataldo.

Secondo quanto riportato da Tuttosport nella sua edizione odierna, sulla vicenda riferiranno ai membri del comitato “Infiltrazioni mafiose nelle istituzioni sportive e legami tra criminalità organizzata e società sportive”, istituito inseno alla commissione proprio a seguito delle inchieste, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Marcello Viola, e il sostituto procuratore Paolo Storari.

Quest’ultimo è il pm che ha coordinatole indagini insieme ai colleghi Sara Onbra e Leonardo Lesti. L’audizione è in programma a Palazzo San Macuto (a Roma), martedì prossimo a partire dalle ore 13.30.