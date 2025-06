Sky acquisisce nuovi diritti per la Casa dello Sport, con la garanzia di una copertura editoriale sempre di altissimo livello, tecnologica e in costante evoluzione. In arrivo grandi esclusive per tennis e basket, che da sempre rappresentano pilastri storici di Sky Sport.

Sky nuovi diritti tv – Wimbledon sulla pay-tv fino al 2030

La prima notizia è rivolta alla platea del tennis, sulla scia di un momento magico che vede gli italiani ai vertici e fa sognare il pubblico: il torneo di Wimbledon, il più antico, affascinante e appassionante appuntamento del Grande Slam, sarà in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, oltre che per le edizioni 2025 e 2026, anche per il quadriennio 2027-2030. Una notizia che arriva a pochi giorni dal via dell’edizione 2025, con il prestigioso torneo londinese in programma dal 30 giugno solo su Sky Sport.

Grazie al nuovo accordo con l’All England Lawn Tennis Club (AELTC), Sky ha acquisito i diritti di trasmissione in esclusiva per altri quattro anni del prestigioso torneo su erba londinese. Il tennis si conferma tra i pilastri della Casa dello Sport di Sky, con una grande offerta: la copertura dei tornei 250, 500 e Masters 1000 del circuito ATP Tour; degli US Open, dei tornei 250, 500 e 1000 del circuito WTA Tour, delle ATP e WTA Tour Finals.

L’edizione 2025 di Wimbledon scatterà il prossimo 30 giugno e godrà di una copertura completa su Sky e NOW: le sfide di singolare e doppio del tabellone maschile e femminile e gli studi di presentazione, analisi e commento avranno due canali di riferimento (Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena), più 6 canali dedicati (Wimbledon 1-6) con la possibilità dello Split Screen. E grazie a Sky Sport Mix, anche “Diretta Wimbledon”, per vedere tutti i match in contemporanea. Al commento una squadra di grandi campioni, tra i quali Ivan Ljubicic, Paolo Bertolucci, Flavia Pennetta, Stefano Pescosolido e Renzo Furlan.

Sky nuovi diritti tv – Il grande basket con l’EuroLeague e l’EuroCup

Dal tennis al basket: anche la Turkish Airlines EuroLeague, il più avvincente torneo d’Europa, sarà in esclusiva su Sky e NOW per le prossime 3 stagioni, fino al 2028, così come la BKT EuroCup, il secondo torneo continentale. Due grandi manifestazioni protagoniste del nuovo canale Sky Sport Basket, che sarà presto disponibile con una programmazione 24 ore al giorno e dove da ottobre torneranno le nuove sfide della NBA.

Il nuovo canale ospiterà – oltre al FIBA Eurobasket 2025 e a una selezione di sfide del campionato professionistico americano NBA – anche la Turkish Airlines EuroLeague e la BKT EuroCup. Le due principali competizioni europee di basket maschile per club, infatti, saranno in esclusiva su Sky e in streaming su NOW anche per le stagioni 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028. Complessivamente, per ogni settimana di gioco, saranno trasmessi almeno quattro match di EuroLeague, con studi di presentazione per ciascuna giornata.

Sky nuovi diritti tv – Gli appuntamenti estivi

Si avvicinano intanto i due importanti appuntamenti che, quest’estate, vedranno impegnate le Nazionali azzurre e che saranno in onda sui canali di Sky Sport: dal 18 al 29 giugno, il FIBA Women’s Eurobasket 2025, con l’Italia impegnata nella prima fase a Bologna contro Serbia, Slovenia e Lituania (tra il 18 e il 21 giugno); la fase che assegnerà le medaglie è invece in programma ad Atene, tra il 24 e il 29 di giugno. Dal 27 agosto al 14 settembre, spazio invece al FIBA Eurobasket 2025: gli Azzurri giocheranno la prima fase a Cipro contro Grecia, Georgia, Bosnia ed Herzegovina, Spagna e Cipro (28 agosto-4 settembre) mentre la fase decisiva è in programma a Riga, in Lettonia, dal 6 al 14 settembre.

E ancora, nell’estate 2025 di Sky Sport, in arrivo altri eventi internazionali da non perdere: la 22esima edizione dei World Aquatics Championships, i Campionati del mondo delle discipline acquatiche di scena a Singapore dall’11 luglio al 3 agosto; la 70esima edizione dei FIE World Championships, i Campionati del mondo di scherma a Tbilisi, in Georgia, dal 22 al 30 luglio, e il World Rugby U20 Championship, la Coppa del mondo di rugby Under 20 in programma in Italia dal 29 giugno al 19 luglio. Tra gli eventi imperdibili di questi mesi anche gli US Open di tennis (dal 24 agosto al 7 settembre), i 15 Gran Premi tra Formula 1 e MotoGP e la Ryder Cup di golf a settembre. Solo alcuni dei tanti appuntamenti in programma nell’estate di Sky Sport, dove non mancheranno anche le grandi Produzioni Originali, autentico marchio di fabbrica editoriale: tra queste, Buffa Talks Federica Pellegrini, con la “Divina” protagonista della ormai celebre serie di interviste curate da Federico Buffa, insieme al direttore di Sky Sport Federico Ferri. In arrivo anche il nuovo canale Sky Sport Legend, con i momenti e i campioni indimenticabili che hanno scritto la storia dello sport, e Sky Sport Mix, con i principali eventi dell’estate.

Sky nuovi diritti tv – Il commento di Marzio Perrelli

Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky Italia, ha commentato: «Siamo molto soddisfatti di aver acquisito diritti importanti in ambiti sportivi di grande interesse e tradizione come il tennis e il basket. Con grandi novità anche per l’estate in corso: nuoto, rugby e scherma completano un’estate di grande sport su Sky. In particolare, due di questi accordi ci permetteranno di raccontare in esclusiva ai nostri abbonati le prossime sei edizioni di un evento unico come Wimbledon e le prossime tre stagioni di EuroLega ed EuroCup con il meglio del basket europeo. Accordi che testimoniano ancora una volta il nostro impegno a garantire la centralità di un’offerta ricca e variegata per la nostra Casa dello Sport».