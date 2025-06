I Los Angeles Lakers sono pronti a passare di mano per una cifra record. La famiglia Buss ha raggiunto un accordo per la vendita della quota di maggioranza della franchigia di NBA (la lega di basket statunitense) a Mark Walter, per una valutazione complessiva pari a circa 10 miliardi di dollari (8,7 miliardi di euro sulla base del cambio attuale), secondo quanto riportato da ESPN.

Si tratterebbe dell’importo più alto mai registrato non solo per una franchigia sportiva statunitense, ma in generale per la cessione di una società sportiva, infrangendo il precedente primato appartenente ai Boston Celtics. La franchigia della NBA era diventata nel marzo del 2025 il club sportivo con il valore di vendita più alto di sempre grazie ai suoi 6,1 miliardi di dollari (pari a 5,6 miliardi di euro), superando i Washington Commanders della NFL, che nel luglio 2023 furono acquistati dagli attuali proprietari guidati da Josh Harris per 6,05 miliardi.