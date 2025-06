Milan, entro gennaio la convenzione per l'area San Francesco a San Donato 

Riflettori ancora accesi sul terreno che la società SportLifeCity, partecipata al 90% dal Milan, aveva acquistato nel 2024 per costruire il proprio stadio da 70mila posti sull’area San Francesco a San Donato Milanese. Come riporta Il Cittadino di Lodi, se l’operatore volesse sfoderare il progetto originario – che prevede un’arena da 18mila posti, insieme a impianti sportivi e negozi –, avrà tempo fino a gennaio 2026 per firmare la convenzione urbanistica in Comune.

In caso contrario, decadrà l’iter che, dopo alcuni anni che erano stati assorbiti dalla fase istruttoria e dai passaggi burocratici, aveva ottenuto il disco verde dalla precedente amministrazione. Dal municipio arriva notizia che tecnicamente la sottoscrizione da parte del privato del documento che prevede comunque uno sviluppo per l’area San Francesco, è un percorso che viaggerà autonomo dall’iter dell’Accordo di programma che è stato nel frattempo sospeso.

Se il Milan non riuscisse a portare a buon fine il proprio investimento su San Siro insieme all’Inter, potrebbe quindi ancora chiedere al Comune e alle altre istituzioni coinvolte (Regione, Città metropolitana e Rfi) di fare ripartire l’ingranaggio amministrativo. Dopodiché la decisione spetterà alle stesse istituzioni che avevano deciso di aprire il complesso viaggio di carte bollate per esaminare la richiesta di variante per lo stadio.

Ma guardando alla situazione attuale, in cui la soluzione per le due squadre è quella di puntare su San Siro, SportLifeCity ha mostrato al Comune la volontà di definire un progetto per San Francesco, una sorta di nuova Milanello o comunque un’area attrezzata per gli allenamenti, che in termini di volumi dovrebbe rientrare nella cornice del primo disegno che era stato presentato in passato in Comune.

A proposito di progetti alternativi, al momento della sospensione dell’Accordo di Programma, il sindaco di San Donato Francesco Squeri aveva spiegato che sul fronte Milan, «qualora dovesse andare avanti l’ipotesi dello stadio a Milano, resterebbe comunque vivo un loro interesse su San Donato. In particolare, sarebbero intenzionati alla realizzazione di un polo sportivo destinato al settore giovanile e a quello femminile».