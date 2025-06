DAZN lancia l’offerta per il Mondiale per Club: sei mesi a metà prezzo 

È tutto pronto per il calcio d’inizio della prima e storica edizione del Mondiale per Club a 32 squadre, la nuova competizione ideata dalla FIFA che partirà questa estate. DAZN, piattaforma di intrattenimento sportivo che in Italia detiene i diritti tv di tutte le partite di Serie A, è stata scelta come broadcaster globale esclusivo del Mondiale per Club FIFA 2025.

L’accordo storico vedrà tutte le 63 partite del Mondiale per Club FIFA 2025, che coinvolge 32 tra i migliori club di tutto il mondo, trasmesse gratuitamente in live streaming su DAZN a livello globale, in più lingue, e include la possibilità di sublicenziare nei vari mercati la trasmissione in chiaro ad altre TV lineari (DAZN ha scelto Mediaset in Italia come partner).





DAZN offerta Mondiale per Club – Le funzionalità premium

Il torneo, interamente negli Stati Uniti, si disputerà dal 14 giugno al 13 luglio 2025. In vista di questa competizione, DAZN ha deciso di un’offerta dedicata che i tifosi potranno poi sfruttare anche nei mesi successivi. Come detto, tutte le partite del Mondiale per Club saranno visibili gratuitamente in diretta, ma chi si abbonerà avrà accesso a funzionalità premium.

Solo per gli abbonati premium a DAZN, sono previste infatti nuove feature tecniche:

audio multicanale Dolby 5.1. e HDR per vivere il calcio come allo stadio

highlights estesi di ogni match

di ogni match possibilità di usufruire dei contenuti anche in modalità offline grazie al download, per offrire ai tifosi le emozioni del Mondiale per Club FIFA 2025 sempre a portata di mano

streaming su più dispositivi

In sostanza, tra le principali possibilità offerte dall’abbonamento, anche quella di poter vedere in replica le partite (con particolare attenzione a quelle che si disputeranno in notturna, tra cui Monterrey-Inter, Juventus-Al Ain e Inter-River Plate).

DAZN offerta Mondiale per Club – Sei mesi a metà prezzo

Ma quanto costerà dunque l’abbonamento a DAZN previsto da questa nuova offerta? Il piano Standard viene proposto a un prezzo di 19,99 euro al mese per i primi sei mesi, per poi passare a 34,99 euro al mese (questa offerta prevede il vincolo di permanenza 12 mesi). Chi invece volesse abbonarsi mantenendo la possibilità di svincolarsi quando, è previsto un mese a 29,99 euro e i successivi a 44,99 euro al mese.

DAZN offerta Mondiale per Club – I contenuti del piano Standard

Con il pacchetto Standard i tifosi possono seguire il grande calcio con tutta la Serie A Enilive, tutta la Serie BKT, tutta La Liga e, appunto, il nuovissimo Mondiale per Club a 32 squadre, oltre alle competizioni femminili con la UEFA Women’s Champions League e altre internazionali. L’offerta comprende anche tutti i contenuti dell’offerta multisport, già previsti con il Piano Start.

Tra questi ci sono il volley italiano femminile e maschile con due tra i migliori match in programma ogni settimana del campionato di Serie A e competizioni internazionali (CEV Champions League Volley, Mondiali per Club, Beach Soccer), il basket italiano con i playoff della Serie A UnipolSai e il meglio di quello internazionale con l’Eurolega e l’Eurocup, l’offerta sportiva di Eurosport con Canali HD1 e HD1 che include il tennis con gli Australian Open e il Roland Garros, il ciclismo con il Tour de France e Giro d’Italia, fino agli sport invernali con i Mondiali di sci e molti altri ancora, l’NFL, la grande boxe, l’UFC e il meglio del fighting internazionale.

Il piano Standard permette di registrare fino a sei dispositivi all’app DAZN e di guardare in contemporanea i contenuti su due dispositivi se connessi alla stessa rete internet.